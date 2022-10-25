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Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:11

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'ün eli kolu bağlı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’ün eli kolu bağlı!

Kariyerinde çıkışa geçmek üzereyken yaşadığı sıkıntılarla eski formunu yakalayamayan 23 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılmıştı. Abdülkadir Ömür bu kez de diğer kolundan sakatlandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavililerin kendisinden çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, şanssızlıklardan kurtulamıyor... 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelen ve atel takılan Abdülkadir, bu kez de antrenmanda diğer kolundan sakatlık yaşadı.

ŞİŞLİK NEDENİYLE MR ÇEKİLEMEDİ

İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ kolu hemen sargıya alınırken, şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi. Ömür'ün, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'ün eli kolu bağlı!
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