Beşiktaş’a acil yerli hoca lazım

OPERASYON HEM G.SARAY HEM DE BÜYÜKEKŞİ'YE!

JESUS BAHANELERİ ÇÜRÜTTÜ!

AVCI'YA DESTEK ŞART

Beşiktaş'ta İsmael dönemi bitti, sadece resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş doğru bir hoca tercihiyle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olabilir. Temel nokta şu; zaman kaybına yol açmayacak, Beşiktaş'ı içselleştirmiş, Türkiye'nin gerçeklerini bilen hocalarla hızlı sinerji sağlanabilir.Lucescu, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay üçlüsü masanın üzerine konulabilir.Hatayspor sonrası İsmael'in, oyunculara yaptığı yorum bence Beşiktaş ile kopma noktasına geldiğinin ruh haliydi.Bu noktada Şenol Güneş en doğru isim.Beşiktaş'ın kadro kalitesi hâlâ iddiasını sürdürecek güçte. En doğru seçenek Türkiye'yi tanıyan, takıma aşina, taraftarın ne istediğini bilen bir isim .Başarısız olup gittikleri unutuluyor. Şenol hoca TFF'ye gidiyor, Sergen Yalçın bu yönetimle anlaşamayıp ayrıldı. Böyle geri dönüşler genelde doğru sonuç vermez .Geçen sene F.Bahçe'yi ayağa kaldıran İsmail Kartal ya da tecrübeli bir isim olarak Samet Aybaba da düşünülebilir.İsmael'den geçen sene geldiği zaman umutluydum.Tabii sakatlıklar ve bazı şanssızlıklar da oldu. Örneğin; son Hatay karşılaşması, kaybedilecek bir maç görüntüsünde değildi. Ama bu tabloda taraftar da desteğini çektiği zaman tabii ki İsmael'in işi iyice zorlaşmıştı. Başkan Çebi'nin, derbiyi bekleyeceğini düşünüyordum ama erken bir ayrılık kararı oldu.Bir teknik direktörün kredisi, işler kötü gittiğinde geride bıraktığı yıllarda kazandığı başarılar kadardır. Jesus, platinum kredi kartıysa, kazandığı şampiyonluk ve eski futbolcusu olması nedeniyle Okan Buruk gold kart, İsmael ise bu kar-i yeriyle limiti düşük bir kredi kartı. Maç kazandığınız sürece o kartın borcunu öder, yokuş aşağı yuvarlandığınızda ise bir bakmışsınız taraftarınız adınızın karşısınayazmış. Beşiktaş tribünlerinin Alanya beraberliği, Başakşehir mağlubiyeti, derbideki futbolla kredisini yiyen Fransız teknik adam, Hatay mağlubiyeti sonrası "Git" mesajı da tam da bu yüzden.G.Saray nekadar açıklama yaparsa yapsın bataklıkkurutulmadığı sürece sonuç alamaz.Hakemlerin rezalet yönetimindenTFF de rahatsız. Benim görüşüm şu;TFF'nin haziranda yapılacak seçimlerindeaday olmaya hazırlananlar, Büyükekşiyönetimini yıpratmaya çalışıyor. Hakemlerde kasten TFF yönetimine itibar suikastıyapıyor.Gözü öyle bir kararmış ki VAR'dan yapılan uyarıya bile retce vabı veriyor. Hakem hata yaparsa kim yıpranır? Tabii k iTFF... Kim çıldırır? Hata yapılan kulüp.G.Saray'ınmaçlarında hiç VAR'a gidilmemesi, 4maçın skoruna etki edecek hakemhatalarının olduğu doğrudur ama karşınızdabir düşman varsa adını açık etmelive değişimi böyle istemelisiniz.Tüm yanlışdüdüklerin ardında Okan Buruk ve takımınında geride kalan 10 maçtaki defolarınıve söküklerini unutursanız sisteminiz hatavermeye, yırtığınız da büyümeye devam eder.Yönetimlerin kendibaşarısızlıklarını örtmek için hakemler üstündenalgı yapmasına alıştık. Kararlardan şikâyetçi de olab-ilirler ama G.Saray ilk defa mı 10 kişi kaldı? Maçta 76'ya 24topu rakibe vermek ne demek? Ne olursa olsun, 2-0 galipsinve 50 bin taraftarının önündesin.Bu hakemlerle üç şampiyonluk ve kupa kazanmış birtakım, aynı hakemlerden böyle şikâyetçi olamaz.Kim bir hakem hatasıylapuan kaybederse veryansın ediyor.Örneğin benOkan Buruk ve Galatasaraylı futbolcuları son derece streslibuldum. En canlı örnek de yeni forma şansı bulanlardanRashica ile Kazımcan'ın bile hakemle uğraşmalarıydı.G.Saray'ın erkendenfırtına koparmasınınnedeniFenerbahçe'yemesajı vermek. Kayserive Alanya maçlarındaVAR'ın müdahale etmediğipozisyonlarda haklı olduğu noktalar var. Geçen haftaVAR odasına girdim ve MHK, VAR protokolüne dayandırarak,'Orta hakem yanlış karar da verse net görüş açısındaysamüdahale etme' diyor.Çünkü Ç.Rizespor-G.Saray maçındaki kötüperformansına girmiyorum, sezon başında Trabzonspor-G.Saray maçını Palabıyık iyi yönetti. 41 yaşındaki hakem, olsaolsa adaletli maç yönetsin, kaza olmasın diye gönderilmiştir.Jesus sadece F.Bahçe'yi değil, Türkiye'deki futbol anlayışını da farklı bir çıtaya taşıyor. F.Bahçe'yi bir makine yaptı. Girenin-çıkanın fark etmediği, net bir performans takımı var karşımızda. 'Üç günde bir maç takımı yıpratıyor' mazeretini de bitirdi.İsteyen, tempoyu zorlayan ve gol arayan. Rakipleri sorunlarını çözemiyor ve ocak ayını bekliyorlar. Lig ocakta yeniden başlar. O zaman tünelin ucuna bakalım.Jesus, güven ortamı oluşturdu. Ancak net konuşmak için vakit erken. Avrupa kupası da aynı şekilde. Zaten bizde kazanan teknik direktörler başarılı sayılıyor. Çünkü her şeyden önce neticeler önemli.Takımda disiplini sağladı vediyor. Başkan ve taraftar ona güveniyor. Şu anda her yönüyle gidişat iyi. Ama unutmamalı; birçok kritik maçta son dakikalarda puanlar geldi."Zico'dan beri Süper Lig'de yabancı teknik adamlar şampiyon olamıyor" gerçeği, 'Jorge Jesus'tan önce onun ayarında hangi hocayı getirdiniz?' sorusuyla birleştiğinde ortaya ligin en iyi futbolunu oynayan, liderlik koltuğunu hak eden ve Dünya Kupası arası öncesi oynayacağı 3 maçın da net favorisi olan Fenerbahçe'yi çıkartır karşınıza. Samandıra'da iyi çalışıyorlar, her futbolcu fırsatın mutlaka kendisine geleceğini bildiğinden kendini hazır tutuyor vealakart menü koyuyor taraftarın önüne.F.Bahçe, kadro kalitesi zayıf takımlara karşı farklı sonuçlar alıyor ama dişli ekipler önünde zorlanıyor. Medyanın yaratmış olduğu 'F.Bahçe bu sene 103 golü geçer mi' algısı son derece tehlikeli.Jesus, adalet duygusuyla ön plana çıkıyor ama futbolcularının zihinsel bir rehavete girmelerini de engelleme konusunda çalışmalı.Fenerbahçe bu sene çok farklı. Çünkü Jesus farkı var. Abartılı övgülerle havaya girmiyor, tüm enerjisini takıma veriyor. Bir teknik adamın en büyük sermayesi güvendir. Jesus verdiği kararlarla herkesin güvenini kazandı.Geçen seneyegöre Trabzonspor'un performansı aynı düzeydedeğil.Hamsik'in form tutmasıile birlikte daha kolay sorun çözüyorlarama ciddi defansif problemleri var. Yine deMonaco galibiyeti, takıma güven getirdi. Hepşikâyet ettiğimiz vücut dilleri değişti.Başarırsa,kasım sonrasında farklı bir oyun izleyebiliriz.Bay hafta sonrasındaiki haftada alınacak 6 puan, Trabzonkentinde Dünya Kupası'nın konuşulmasınısağlar. Aksi takdirde sesi kısıkekranlarda Dünya Kupası, dillerde iseAbdullah Avcı ve takımı olur.Trabzonsporhayatın gerçeklerine döndü.Düşerkendemiştim, aynı yerdeyim.Avcı'ya destek ve camia kenetlenmesiTrabzonspor'un yükseliş yoludur.Trabzonspor hem yarışıyor hem de yeni oyuncularla yaşanan değişimi Abdullah Avcı, oyun olarak oturtmaya çalışıyor.