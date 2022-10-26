Beşiktaş’a acil yerli hoca lazım

SABAH Spor yazarları, Süper Lig’de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve son gelişmeleri masaya yatırdı
SORU: Beşiktaş'ta taraftarlarValerien İsmael'i istemedi,yönetim de desteğini çekipyolları ayırdı. Kartal nasıl birhoca tercihi yapmalı?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ta İsmael dönemi bitti, sadece resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş doğru bir hoca tercihiyle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olabilir. Temel nokta şu; zaman kaybına yol açmayacak, Beşiktaş'ı içselleştirmiş, Türkiye'nin gerçeklerini bilen hocalarla hızlı sinerji sağlanabilir. Elde çok alternatif yok. Lucescu, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay üçlüsü masanın üzerine konulabilir. Sergen Yalçın ve Samet Aybabaisimleri eklenebilir, ama olacağınaihtimal vermiyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Hatayspor sonrası İsmael'in, oyunculara yaptığı yorum bence Beşiktaş ile kopma noktasına geldiğinin ruh haliydi. Fransızteknik adamın yerine yabancı bir hocagetirmek büyük risk olur. Camiayı tanıyan,taraftarı kucaklayacak yerli bir teknikadam Beşiktaş'ı yönetmeli. Bu noktada Şenol Güneş en doğru isim. Güneş, tecrübesiyletakımıayağakaldırır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın kadro kalitesi hâlâ iddiasını sürdürecek güçte. En doğru seçenek Türkiye'yi tanıyan, takıma aşina, taraftarın ne istediğini bilen bir isim . Ama Beşiktaş'ın gündeminde hep 'denenmişler'var. Başarısız olup gittikleri unutuluyor. Şenol hoca TFF'ye gidiyor, Sergen Yalçın bu yönetimle anlaşamayıp ayrıldı. Böyle geri dönüşler genelde doğru sonuç vermez . Yabancı olarak Lucescu doğru bir kısa yoldur. Geçen sene F.Bahçe'yi ayağa kaldıran İsmail Kartal ya da tecrübeli bir isim olarak Samet Aybaba da düşünülebilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmael'den geçen sene geldiği zaman umutluydum. Maçı yaşayan ve futbolcularaiyi kondisyon veren bir teknik direktördü.Ama bu sene gerçekten Beşiktaş'tabeklenenin aksine kötü bir performans var. Tabii sakatlıklar ve bazı şanssızlıklar da oldu. Örneğin; son Hatay karşılaşması, kaybedilecek bir maç görüntüsünde değildi. Ama bu tabloda taraftar da desteğini çektiği zaman tabii ki İsmael'in işi iyice zorlaşmıştı. Başkan Çebi'nin, derbiyi bekleyeceğini düşünüyordum ama erken bir ayrılık kararı oldu.
BÜLENT TİMURLENK: Bir teknik direktörün kredisi, işler kötü gittiğinde geride bıraktığı yıllarda kazandığı başarılar kadardır. Jesus, platinum kredi kartıysa, kazandığı şampiyonluk ve eski futbolcusu olması nedeniyle Okan Buruk gold kart, İsmael ise bu kar-i yeriyle limiti düşük bir kredi kartı. Maç kazandığınız sürece o kartın borcunu öder, yokuş aşağı yuvarlandığınızda ise bir bakmışsınız taraftarınız adınızın karşısına "Yetersiz bakiye" yazmış. Beşiktaş tribünlerinin Alanya beraberliği, Başakşehir mağlubiyeti, derbideki futbolla kredisini yiyen Fransız teknik adam, Hatay mağlubiyeti sonrası "Git" mesajı da tam da bu yüzden. Sergen Yalçın'ın bu dönemde Beşiktaş'adöneceğine inanmıyorum. Bütün yollar ŞenolGüneş'e çıkacak gibi görünüyor.
OPERASYON HEM G.SARAY HEM DE BÜYÜKEKŞİ'YE!
SORU: G.Saray ile TFF arasında fırtınalarkopuyor. Bu işin sonu nereye varır? Sarıkırmızılılarkendilerine operasyon yapıldığınıiddia ediyor. Sizce doğru mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray nekadar açıklama yaparsa yapsın bataklıkkurutulmadığı sürece sonuç alamaz.Hakemlerin rezalet yönetimindenTFF de rahatsız. Benim görüşüm şu;TFF'nin haziranda yapılacak seçimlerindeaday olmaya hazırlananlar, Büyükekşiyönetimini yıpratmaya çalışıyor. Hakemlerde kasten TFF yönetimine itibar suikastıyapıyor. FIFA kokartlı bir hakem AliPalabıyık, Boey'i attığı pozisyonun kırmızıkart olmayacağını bilmiyor mu?Gözü öyle bir kararmış ki VAR'dan yapılan uyarıya bile retce vabı veriyor. Hakem hata yaparsa kim yıpranır? Tabii k iTFF... Kim çıldırır? Hata yapılan kulüp. Büyükekşi,Palabıyık'a bunun hesabını sormalı.
BÜLENT TİMURLENK: G.Saray'ınmaçlarında hiç VAR'a gidilmemesi, 4maçın skoruna etki edecek hakemhatalarının olduğu doğrudur ama karşınızdabir düşman varsa adını açık etmelive değişimi böyle istemelisiniz. Aksitakdirde söylemler Cervantes'inDon Kişot'unu hatırlatır. Tüm yanlışdüdüklerin ardında Okan Buruk ve takımınında geride kalan 10 maçtaki defolarınıve söküklerini unutursanız sisteminiz hatavermeye, yırtığınız da büyümeye devam eder.
GÜRCAN BİLGİÇ: Yönetimlerin kendibaşarısızlıklarını örtmek için hakemler üstündenalgı yapmasına alıştık. Kararlardan şikâyetçi de olab-ilirler ama G.Saray ilk defa mı 10 kişi kaldı? Maçta 76'ya 24topu rakibe vermek ne demek? Ne olursa olsun, 2-0 galipsinve 50 bin taraftarının önündesin. Bu kadar sinmeninaçıklaması sadece hatalı kırmızı kart olabilir mi? İşibatırdılar ve şimdi kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.Bu hakemlerle üç şampiyonluk ve kupa kazanmış birtakım, aynı hakemlerden böyle şikâyetçi olamaz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kim bir hakem hatasıylapuan kaybederse veryansın ediyor. Ama bu tip şeylerinfayda getireceğini düşünmüyorum. Örneğin benOkan Buruk ve Galatasaraylı futbolcuları son derece streslibuldum. En canlı örnek de yeni forma şansı bulanlardanRashica ile Kazımcan'ın bile hakemle uğraşmalarıydı.
FATİH DOĞAN: G.Saray'ın erkendenfırtına koparmasınınnedeniFenerbahçe'ye"Bu yarışta yalnızdeğilsin, benoyundayım"mesajı vermek. Kayserive Alanya maçlarındaVAR'ın müdahale etmediğipozisyonlarda haklı olduğu noktalar var. Geçen haftaVAR odasına girdim ve MHK, VAR protokolüne dayandırarak,'Orta hakem yanlış karar da verse net görüş açısındaysamüdahale etme' diyor. Ali Palabıyık, hata yapmıştırama 'G.Saray maçına operasyon için gönderildi'iddiası boş. Çünkü Ç.Rizespor-G.Saray maçındaki kötüperformansına girmiyorum, sezon başında Trabzonspor-G.Saray maçını Palabıyık iyi yönetti. 41 yaşındaki hakem, olsaolsa adaletli maç yönetsin, kaza olmasın diye gönderilmiştir.
JESUS BAHANELERİ ÇÜRÜTTÜ!
SORU: Jesus, F.Bahçe'yizirveye taşıdı. Bu tablo şampiyonluğunhabercisi mi?Tünelin ucunda ne var?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Jesus sadece F.Bahçe'yi değil, Türkiye'deki futbol anlayışını da farklı bir çıtaya taşıyor. F.Bahçe'yi bir makine yaptı. Girenin-çıkanın fark etmediği, net bir performans takımı var karşımızda. 'Üç günde bir maç takımı yıpratıyor' mazeretini de bitirdi. Geldi, gördüve yaptı. SahadaFenerbahçe taraftarınınözlemlebeklediği bir takımoyunu var. İsteyen, tempoyu zorlayan ve gol arayan. Rakipleri sorunlarını çözemiyor ve ocak ayını bekliyorlar. Lig ocakta yeniden başlar. O zaman tünelin ucuna bakalım.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus, güven ortamı oluşturdu. Ancak net konuşmak için vakit erken. Avrupa kupası da aynı şekilde. Zaten bizde kazanan teknik direktörler başarılı sayılıyor. Çünkü her şeyden önce neticeler önemli. Ama Jesus'unönemli artıları var. Takımda disiplini sağladı ve 'sahanın patronubenim' diyor. Başkan ve taraftar ona güveniyor. Şu anda her yönüyle gidişat iyi. Ama unutmamalı; birçok kritik maçta son dakikalarda puanlar geldi.
BÜLENT TİMURLENK: "Zico'dan beri Süper Lig'de yabancı teknik adamlar şampiyon olamıyor" gerçeği, 'Jorge Jesus'tan önce onun ayarında hangi hocayı getirdiniz?' sorusuyla birleştiğinde ortaya ligin en iyi futbolunu oynayan, liderlik koltuğunu hak eden ve Dünya Kupası arası öncesi oynayacağı 3 maçın da net favorisi olan Fenerbahçe'yi çıkartır karşınıza. Samandıra'da iyi çalışıyorlar, her futbolcu fırsatın mutlaka kendisine geleceğini bildiğinden kendini hazır tutuyor ve Portekizli teknikadam elindekibol malzemedentabldot değil alakart menü koyuyor taraftarın önüne.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, kadro kalitesi zayıf takımlara karşı farklı sonuçlar alıyor ama dişli ekipler önünde zorlanıyor. Medyanın yaratmış olduğu 'F.Bahçe bu sene 103 golü geçer mi' algısı son derece tehlikeli. Çünkü bu algıoyuncularda rehavet yaratır,'Hiçbir takım bizi yenemez'egosuna sürükleyebilir. Jesus, adalet duygusuyla ön plana çıkıyor ama futbolcularının zihinsel bir rehavete girmelerini de engelleme konusunda çalışmalı.
FATİH DOĞAN: Fenerbahçe bu sene çok farklı. Çünkü Jesus farkı var. Abartılı övgülerle havaya girmiyor, tüm enerjisini takıma veriyor. Bir teknik adamın en büyük sermayesi güvendir. Jesus verdiği kararlarla herkesin güvenini kazandı. Kaybetse bile "bir sonrakihafta toparlar" inancı var.'Şampiyonluğun habercisi'demek yanlış olur. Çünkü 6-7takımın puan cetveline tesiredecek gücü var.
AVCI'YA DESTEK ŞART
SORU: Trabzonspor kazansa daoyunu eleştiriliyor. Siz ne diyorsunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Geçen seneyegöre Trabzonspor'un performansı aynı düzeydedeğil. Bunu da hep aynı şeye bağlıyorum;'Takımda çok sayıda oyuncu değişti.O yüzden sabır lazım.'
GÜRCAN BİLGİÇ: Hamsik'in form tutmasıile birlikte daha kolay sorun çözüyorlarama ciddi defansif problemleri var. Yine deMonaco galibiyeti, takıma güven getirdi. Hepşikâyet ettiğimiz vücut dilleri değişti. Abdullahhoca, taşları yerine koyuyor. Başarırsa,kasım sonrasında farklı bir oyun izleyebiliriz.
BÜLENT TİMURLENK: Bay hafta sonrasındaiki haftada alınacak 6 puan, Trabzonkentinde Dünya Kupası'nın konuşulmasınısağlar. Aksi takdirde sesi kısıkekranlarda Dünya Kupası, dillerde iseAbdullah Avcı ve takımı olur.
FATİH DOĞAN: Trabzonsporhayatın gerçeklerine döndü.Düşerken 'Sabra ve desteğe ihtiyaçvar' demiştim, aynı yerdeyim.Avcı'ya destek ve camia kenetlenmesiTrabzonspor'un yükseliş yoludur.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor hem yarışıyor hem de yeni oyuncularla yaşanan değişimi Abdullah Avcı, oyun olarak oturtmaya çalışıyor. Bu süreçte zaman zaman oyunolarak sallanmak doğaldır