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Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:16

Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor!

AA
Fenerbahçe, Avrupa’da liderlik için sahaya çıkıyor!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım yarın liderlik için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

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Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor!
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