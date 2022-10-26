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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:58

Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor

AA
Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig’e dönmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli kalecisi Harun Tekin, tek hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen ve sezon başında Eyüpspor'a transfer olan 33 yaşındaki kaleci, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eyüpspor'da mutlu olduğunu vurgulayan Harun Tekin, "Yeni kadro, yeni yapılanma. Ben de bu işin bir parçası olduğum için mutluyum. Lige iyi başladık. İyi bir ekip ve aile olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da devam ettirdiğimiz sürece hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Kadrodaki herkes kariyerli, geçmişi iyi olan oyuncular. Süper Lig'de mücadele etmiş oyuncular. Kaliteli bir ekibimiz var ama önemli olan takım olmak. Sahada takım olduğunuzda başarılı oluyorsunuz. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah devamını getirirsek, ligin sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız." dedi.

Tecrübeli kaleci, eflatun-sarılı takımın büyük hedefleri olduğunu dile getirerek, "Kulüp ve başkanımızın projeleri beni heyecanlandırdı. Bu, benim de tercih etmemdeki büyük etkenlerden biriydi. Hedefimiz tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Bu hedefe ulaşmak için buraya geldik. Elimizden geleni yapıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in iyi gittiğini düşünüyorum"

Süper Lig'in yeni sezonunu değerlendiren Harun Tekin, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in iyi oynadığını belirterek, "Süper Lig'i çok fazla takip etmiyorum. Daha fazla bizim ligi takip etmeye çalışıyorum. Maçlara bakıyorum ama çok detaylı incelemiyorum. Bu sene Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in iyi gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'da da görev alan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın çok yetenekli olduğunu aktaran Harun Tekin, "İkisi de çok değerli, yetenekli kaleciler. Kalecilik zor bir mevkidir, psikolojik olarak da iyi hazırlanmanız gerekiyor. İkisi de büyük camialarda oynuyor. Milli takımda da forma giyiyorlar. Bunun da bazı baskıları oluyor. Bazen performans düşüklüğü olabilir." şeklinde görüş belirtti.

"Bursaspor'u Süper Lig'de görmek isterim"

Harun Tekin, kariyerinin önemli bölümünde forma giydiği Bursaspor'un içinde bulunduğu duruma üzüldüğünü söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da 8 sene oynadığını hatırlatan Harun, şunları kaydetti:

"Bursaspor'da uzun seneler oynadım, kaptanlık yaptım. Oraya şampiyonluk yaşadığı sezondan sonra gittim. Her dönemini yaşadım. Buralara gelmemde Bursaspor'un büyük etkisi olmuştur. Bu duruma üzülüyorum. Taraftarıyla, camiasıyla her zaman Süper Lig'de olmayı hak eden bir kulüp. Çok zor dönemler geçiriyor. Umarım eski günlerine döner. Bursaspor'u Süper Lig'de görmek isterim."

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Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor
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