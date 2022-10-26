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Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 26.10.2022 16:05

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert sözler! "Değişen bir şey yok"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan sert sözler! Değişen bir şey yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Kızılyıldız maçı öncesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık. 35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada." açıklamasını yaparak tepkisini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta 4 maç sonunda 6 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor aynı zamanda grup liderliği için de mücadele veriyor.

Yarın oynanacak olan Kızılyıldız maçı öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'da özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"35 SENE ÖNCE KONUŞULANLAR BUGÜN DE KONUŞULUYOR"

"Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık. 35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada."

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLER HAKKINDAc

"Allah madencilerimize kolaylık versin. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu kaza bizi derinden sarstı. Uğurcan'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri açık artırmaya çıkaracağız ve bu geliri kazazede ailelerine bağışlanması yönünde bir kampanya başlattık."

"HİÇ BEKLENMEDİK SONUÇLAR ALINIYOR"

Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz."

"BİZ NEDEN SUSUYORUZ?"

"Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz. Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır."

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert sözler! "Değişen bir şey yok"
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