Son dakika: Jorge Jesus Rennes maçı öncesi açıkladı! İrfan Can Kahveci’nin soru sorduğu o anlar...

Rennes maçına final olarak bakmadıklarını ifade eden Portekizli teknik direktör, "Kimin birinci, kimin ikinci olacağını belirleyecek. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdik. Final maçı olarak bakmıyoruz. Grubu tabi 1. sırada bitirmek istiyoruz. Birinci olursanız daha az güçlü takımlarla eşleşmek garanti oluyor. İkinci olursanız Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşiyorsunuz. Finansal olarak da farklar var. Final olarak Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde final oynarsa final gözüyse bakarım" şeklinde konuştu.





Kadıköy'de her maçta harika atmosfer olduğunu vurgulayan Jesus, "Onların stadındaki atmosfer de çok güzeldi. Aynı düşünce ile sahaya çıkıyoruz. Bizim fikrimiz var. Nerede oynarsa oynayalım aynı fikirde sahaya çıkıyoruz. Yarın bu şekilde olacak" açıklamasında bulundu.

JESUS AÇIKLADI! MERT HAKAN VE LUAN PERES KADRODA YOK



Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in King'e kıyasla daha ciddi sakatlıkları olduğunu dile getirerek, bu iki futbolcunun önümüzdeki maçlarda olamayacağını belirtti.