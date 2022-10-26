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Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:23

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Djaniny fırtınası! Gözler Kızılyıldız maçında...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Djaniny fırtınası! Gözler Kızılyıldız maçında...

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da Djaniny sevinci yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı, kritik maç öncesi umut verdi.

Trabzon'un Kızılyıldız maçı öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Sol kalf kasında spazm meydana gelen ve 2 maç kaçıran Djaniny Semedo da sahalara döndü. Cape Verdeli oyuncu dün çift kalede şov yaparak, 4 gol attı... Her iki futbolcu da Kızılyıldız maçında sahaya çıkabilir.

AVCI İLK PEŞİNDE

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'daki 5 dış saha maçında Trabzonspor galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberliği olan Avcı, bu kez ilk galibiyetini almak istiyor

EN KARLISI TRABZONSPOR

SÜPER Lig'de 11. hafta geride kalırken, haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu. 10. haftayı 18 puanla 6. sırada tamamlayan bordomavililer, 11. haftada Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3 basamak birden yükselip 3. sıraya oturdu. Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu ele geçirdiği haftada zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü olan Fırtına, bay geçeceği hafta öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Djaniny fırtınası! Gözler Kızılyıldız maçında...
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