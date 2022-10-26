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Giriş Tarihi: 26.10.2022 21:00 Son Güncelleme: 26.10.2022 21:02

Valerien Ismael takımla vedalaştı! Beşiktaş hazırlıklarına başladı...

İHA
Valerien Ismael takımla vedalaştı! Beşiktaş hazırlıklarına başladı...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Teknik Direktör Valerian Ismael tesislere gelerek takımla vedalaştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışması sonrası üç grup halinde oynanan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Teknik Direktör Valerien Ismael, antrenmana gelerek oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaştı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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Valerien Ismael takımla vedalaştı! Beşiktaş hazırlıklarına başladı...
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