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Giriş Tarihi: 27.10.2022

3 puandan fazlası

3 puandan fazlası
AVRUPA Ligi B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta kendisiyle aynı puandaki Rennes'i yenerse gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Adını son 16 turuna yazdıracak.
TRABZONSPOR, Kızılyıldız'ı yenip, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor. Fırtına kazanır, Ferencvaros da Monaco'yu yenerse bordo-mavililer tur biletini alacak
KONFERANS Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen 10 puanlı Başakşehir, İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği en yakın takipçisi Fiorintina'yı, İtalya'da da yenerek liderliği perçinlemenin peşinde
SİVASSPOR G Grubu'nda kendisi gibi 7 puana sahip Romanya temsilcisi FC CFR Cluj'u evinde yenip avantajı eline almak istiyor. Temsilcimiz deplasmanda rakibini tek golle geçmişti.

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