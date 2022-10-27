Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı
Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:19

Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

İHA
Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Son dakika: Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Muharrem İnce'den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel'e sert tepki: Terbiyesize bak
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA