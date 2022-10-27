Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi...

Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti.Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu.Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede.isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.