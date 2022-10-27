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Giriş Tarihi: 27.10.2022 08:15 Son Güncelleme: 27.10.2022 08:32

Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi...

Yarın Karagümrük karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapan Galatasaray'da tüm takım eşleriyle birlikte moral yemeğine çıkıp birbirlerine galibiyet sözü verdi.

Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. Bu hafta izin yapmayan sarı kırmızılı takım, salı akşamı birlikte vakit geçirdi. Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu. Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerini alıp birlikte moral yemeğine çıktı.

HEDEF SERİ YAPARAK DÜNYA KUPASI'NI RAHAT İZLEMEK

Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede. Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.

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Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi...
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