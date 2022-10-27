Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi...

Yarın Karagümrük karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapan Galatasaray'da tüm takım eşleriyle birlikte moral yemeğine çıkıp birbirlerine galibiyet sözü verdi.
Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. Bu hafta izin yapmayan sarı kırmızılıtakım, salı akşamı birliktevakit geçirdi. Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu. Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerinialıp birlikte moral yemeğine çıktı.
HEDEF SERİ YAPARAK DÜNYA KUPASI'NI RAHAT İZLEMEK
Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede. Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehirmaçlarını da kazanarak DünyaKupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.