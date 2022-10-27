Jorge Jesus, taraftara seslendi! "Böyle bir ortamda bulunmak istemem"

"UMARIM SON MAÇTA ALTIN ANAHTARI ALAN BİZ OLURUZ"



Rennesli futbolcu Bouriguaud'ın maç sonu yaptığı açıklama ve teknik direktör Genesio'nun verdiği cevabın sorulması üzerine Jesus, "Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamadığı zaman suçlu hisseder. Antrenör ve oyuncular sorumluluğu üstüne alır. Fenerbahçe takımının hakkının verilmesi gerekiyor. Hakem son düdüğü çalmadan hiçbir maç bitmiyor. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, savaşan inanan takımlara karşı oynuyorsanız bu durum daha da zorlaştırıyor. İşin sırrı inanmak. Bugün kaybetmedik ama kazanamadık da. İki takımda grubun son maçında birincilik için mücadele edecek. Bu sezon takım Avrupa da güzel bir yola devam ediyor. Umarım son maçta altın anahtarı alan biz oluruz. Daha fazla gol atıp gruptan birinci çıkarız" diye konuştu.



"TAKIMA BİR OYUNCU DAHA KATILACAK OLSAYDI STOPER OLMASINI İSTERDİM"



Jorge Jesus, savunmadaki sakat oyuncular ile ilgili, "Biz 3 günde, 4 günde bir maç yapmanın bedelini ödüyoruz. Genelde bu tarz durumlarda takım içerisinde daha çok süre alan oyuncular sakatlıkta limitte olurlar. Tahmin ettiğim bir durumdu. Attila, Gustavo, Serdar Aziz neredeyse 90 dakika oynuyorlar. Bunu ön görüyorduk. İçinde bulunduğumuz durumun bedeli bu. Haftada bir oynasaydık böyle bir risk olmazdı. Saha içerisinde 3 stoperli oynuyoruz ama savunmada arkayı dörtlüyoruz. Elimde bir stoper daha olsaydı iyi olurdu. Luan'ın ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Gustavo minimum 2 maç olmayacak. Bu durumların üstesinden gelmeyi bilmemiz lazım. Takıma bir oyuncu daha katılacak, hangisi olsun istersiniz diye sorarsanız stoper olmasını isterdim" dedi.