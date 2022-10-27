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Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:31

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan flaş hamle! Cengiz Ünder gelecek mi?

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan flaş hamle! Cengiz Ünder gelecek mi?

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılılar, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Süper Lig takımları ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Galatasaray'ın da Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray - Cengiz Ünder transferinin tüm detayları ise ortaya çıktı.

SEZON ÖNCESİ KONUŞULDU

Galatasaraylı yetkililer, Cengiz Ünder'i sezon öncesi transfer listesine ekledi ve sözlü bir konuşma oldu. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için herhangi bir girişimde bulunmadı. Elde edilen bilgilere göre; Marsilya, Cengiz'i kiralık göndermeye sıcak bakmıyor, beklenen bonservis ücreti de 10-15 milyon Euro bandında.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

Cengiz Ünder performansı
Geçtiğimiz sezon 37 maçta 18 gole katkı sunan Cengiz Ünder, bu sezon ise 5'i ilk 11, 16 maçta şans buldu ve bir kez de asist yaptı. (Ajansspor)

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan flaş hamle! Cengiz Ünder gelecek mi?
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