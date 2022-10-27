Son dakika: PFDK cezaları açıkladı! Abdülkerim Bardakçı’ya 2 maç, Erden Timur’a 21 gün

PFDK, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Okan Buruk'a da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 52 bin TL para cezası kesildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DERBİDE YOK

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza aldı. Abdülkerim, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü'ne toplamda 256 bin TL para cezası kesildi.

TFF'NİN SİTESİNDE YAYINLANAN KARAR METNİNİ TAMAMI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. PFDK tarafından Galatasaray'a verilen cezaların detayları...

9- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, BATI TRİBÜN 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, GÜNEY TRİBÜN 121, 217, 422, 425, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b ve 35/4. maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü malzemecisi ALİ TAŞPINAR'ın, 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.