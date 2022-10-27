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Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:14

Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya...

Süper Lig’de 12. hafta başlıyor! Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

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Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya...
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