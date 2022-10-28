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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Avrupalı Yiğido

Avrupalı Yiğido

Demir Grup Sivasspor, Konferans Ligi’ndeki 5. maçında Romanya ekibi CFR Cluj’u rahat yenip 10 puanla liderliğini koruyup gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0'la sahadan sildi. Gruptaki 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 10'a çıkarıp liderliğini sürdürdü ve tur biletini cebine koydu. Evindeki karşılaşmaya etkili başlayan Yiğidolar, sağlı sollu ataklarla rakip kaleye yüklendi. Beklenen gol 22'de geldi. Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla aşırttı. Yatabare, topu ağlara gönderdi: 1-0. 65. dakikada Max Gradel, serbest vuruştan skoru 2-0 yaptı. 73. dakikada bir kez daha sahne olan Yatabare, kaleciyi avlayıp maçın skorunu ilan etti: 3-0. Diğer maçta Slavia Prag, Ballkani'yi 1-0 yendi.

'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra şunları söyledi: "Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık. İlk golü erken bulunca işimiz kolaylaştı. Gruptan çıktığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Galibiyet Türkiye puanı için de çok önemliydi."

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Avrupalı Yiğido
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