Avrupalı Yiğido

EFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0'la sahadan sildi. Gruptaki 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 10'a çıkarıp liderliğini sürdürdü ve tur biletini cebine koydu. Evindeki karşılaşmaya etkili başlayan Yiğidolar, sağlı sollu ataklarla rakip kaleye yüklendi.65. dakikada Max Gradel, serbest vuruştan skoru 2-0 yaptı. 73. dakikada bir kez daha sahne olan Yatabare, kaleciyi avlayıp maçın skorunu ilan etti: 3-0.Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra şunları söyledi: "Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık. İlk golü erken bulunca işimiz kolaylaştı.Galibiyet Türkiye puanı için de çok önemliydi."