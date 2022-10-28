Avrupalı Yiğido

Demir Grup Sivasspor, Konferans Ligi’ndeki 5. maçında Romanya ekibi CFR Cluj’u rahat yenip 10 puanla liderliğini koruyup gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0'la sahadan sildi. Gruptaki 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılar, puanını 10'a çıkarıp liderliğini sürdürdü ve tur biletini cebine koydu. Evindeki karşılaşmaya etkili başlayan Yiğidolar, sağlı sollu ataklarla rakip kaleye yüklendi. Beklenen gol22'de geldi. Dia Saba'nın ortasındaHakan Arslan kafaylaaşırttı. Yatabare, topu ağlaragönderdi: 1-0. 65. dakikada Max Gradel, serbest vuruştan skoru 2-0 yaptı. 73. dakikada bir kez daha sahne olan Yatabare, kaleciyi avlayıp maçın skorunu ilan etti: 3-0. Diğermaçta Slavia Prag,Ballkani'yi 1-0 yendi.
'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ' Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra şunları söyledi: "Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık. İlk golü erken bulunca işimiz kolaylaştı. Gruptan çıktığımıziçin çok mutluyuz. Oyuncularımıgösterdikleri mücadeleden dolayıtebrik ediyorum. Galibiyet Türkiye puanı için de çok önemliydi."