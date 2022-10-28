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Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:13

Okan Buruk için telafisi olmayan kritik maç!

Okan Buruk için telafisi olmayan kritik maç!

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Aslan, hakem tartışmalarının odağında sahada. Boey-Abdülkerim ve Kazımcan’ın yokluğu planları bozarken teknik heyet gerginliği azaltmak için hafta boyu yoğun terapi uyguladı

Alanyaspor maçında sadece 2 puan kaybetmeyen G.Saray, 3 önemli fire verdi. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, +3 yerli kuralında Okan Buruk'u rahatlatan Kazımcan Karataş da sakatlandı. Karagümrük deplasmanına bu oyuncularından yoksun çıkacak Galatasaray'da gergin bir bekleyiş söz konusu.

3 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı takım, 8. sıraya kadar gerilerken hakem tartışmaları sonrasında da moraller iyice bozuldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek, iki sezon önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'u, Kadıköy'de 4-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında oyundan atmıştı.

TAKIMA HAKEM UYARISI

Sarı-kırmızılı teknik heyet oyuncularını bu maça hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor. Ayrıca hakem tartışmalarını bir kenara bırakarak futbola odaklanmaları için maç öncesinde bir uyarıda daha bulundu.

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Okan Buruk için telafisi olmayan kritik maç!
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