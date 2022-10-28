Okan Buruk'tan iptal edilen gollere tepki! "Nasıl oldu anlamadım"

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Maçın başlangıcı çok iyi değildi ama devamında top bizdeydi. İkinci yarı daha pozisyonlar yakaladık. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. İki tane iptal edilen gol var, onların nasıl olduğunu bilmiyorum, göreceğiz."

"Emre hazırlık maçı da oynamadı. Ama antrenmanlardaki isteği onu sahaya koymamı sağladı. İyi görüntü çizdi, gol attı. 1-0'dan sonra top bizde kaldı. Net pozisyonlar da yakaladık. Daha farklı da bitirebilirdik."

"Barış da Kerem de formayı istiyor. Bugün tam olarak Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Devamında Barış girdi, o da istekliydi, daha iyisini de yapabilecek kalitesi var. Ondan daha iyisini bekliyorum. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyorum."

"Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de çok önemli maç. Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."