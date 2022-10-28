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Giriş Tarihi: 28.10.2022 15:20

Sivasspor, bu sezon Avrupa’daki 3. galibiyetini aldı

Sivasspor, bu sezon Avrupa’daki 3. galibiyetini aldı

CFR Cluj müsabakasını 3-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki üçüncü galibiyetini elde etti.

CFR Cluj müsabakasını 3-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırladı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa arenasında üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada evinde Ballkani'ye 4-3 mağlup olurken, dördüncü haftada da konuk olduğu Ballkani müsabakasını 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor, bu sezon Avrupa’daki 3. galibiyetini aldı
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