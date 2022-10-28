Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in Beşiktaş’tan alacağı maaş belli oldu! İlkleri yaşattı...

Bugün düzenlenen imza töreniyle birlikte Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlamış oldu. Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları da belli oldu.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı teknik adam 1.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Bonusların da devreye girmesi halinde rakam 2 milyon Euro'yu bulacak. Sözleşmenin toplam maliyeti ise 6 milyon Euro'ya ulaşacak.

İLKLER GÜNEŞ'LE YAŞANDI

Tecrübeli hoca sadece Beşiktaş değil, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaştı.

-Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk iki sezonda takımı şampiyonluğa taşıdı. 2015-2016'da 79 puan, 2016-2017'de 77 puanla mutlu sona ulaştı.

-Siyah-beyazlılar sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına Güneş'le imza attı.

-Grup mücadelesinde 14 puan (4G-2B) toplayan Kara Kartal, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

-Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu eline geçirdi.

-2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini yenme başarısı gösterdi. Deplasmandaki karşılaşmayı da kazanan Güneş'in takımı bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

-Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu.

-Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete (4) ulaşan takım unvanını da yakaladı. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamlamıştı.

-Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynattı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlılar, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Çeyrek finale kadar yükselirken, Lyon'a penaltılarla elendi.