Son dakika haberi: Beşiktaş, Şenol Güneş’i resmen açıkladı! Ceyhun Kazancı sözleri...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ın Sportif Direktörü olan Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
YARDIMCI ANTRENÖRLER DE BELLİ OLDU
Şenol Güneş yardımcı antrenörlerin ismini açıklayarak "Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak." dedi.
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz" | Video
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI: VALERIEN ISMAEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM
"Valerien Ismael ve diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık onların bıraktığı yerden daha iyisini yapma vakti. Son dönemde sokakta, sosyal medyada gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum."
"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz."
"ZORLUKLARI VAR KABUL EDİYORUM"
"Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak."
BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ: "HATAYSPOR MAÇINDAN SONRA KARAR VERDİK"
"Şenol Güneş ismine ne zaman karar verdiniz" sorusuna Ahmet Nur Çebi: "Futbolun fıtrafında var. Hatayspor maçından sonra bir kan değişikliğine Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu konusunda hemfikri olduk. Bu noktaya medytik baskılar, hakem hataları, dışardaki etkenlerle buraya geldik"
"Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur."
"VALERIEN ISMAEL'E BEN KARAR VERDİM"
"Ceyhun Kazancı'nın hoca adayları listesinde olan Valerien Ismael'e ben karar verdim."
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır. 2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz."
"Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz."
🔥SON DAKİKA | Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini bu video ile açıkladı pic.twitter.com/2xGBJC02Ad— Sabah Spor (@sabahspor1) October 28, 2022