Son dakika haberi: Beşiktaş, Şenol Güneş’i resmen açıkladı! Ceyhun Kazancı sözleri...

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI: VALERIEN ISMAEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Valerien Ismael ve diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık onların bıraktığı yerden daha iyisini yapma vakti. Son dönemde sokakta, sosyal medyada gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum."

"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz."

"ZORLUKLARI VAR KABUL EDİYORUM"

"Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak."