Son dakika Trabzonspor haberleri: Kızılyıldız maçı sonrası dikkat çeken sözler! ’Hayat varsa umut vardır...’

BÜLENT TİMURLENK: HAYAT VARSA UMUT DA VARDIR

Futbol ya da basketbolda Belgrad, bir deplasmandan ötesidir. Kızılyıldız'ın 60 yıllık ömrünü aslında çoktan tamamlamış efsane yıldızı Rajko Mitic'in adını taşıyan stadyum, tribünlerin sahaya uzaklığına rağmen Avrupa'nın tribün kültüründe ayrı bir yere sahiptir. Belgrad'da Kızılyıldız ve Partizan'ın kadroları ne kadar zayıf olsa da şehrin spor kültürü ve ateşli taraftar önünde oynamak zordur. Bu yüzden bu deplasmandan çıkanlara büyük saygı duyarım. Trabzon dün bunu başarabilecek kadar motive, oyuncu kalitesine sahip ve sahaya dağılımı doğru bir takımdı ama başaramadılar.