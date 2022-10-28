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Giriş Tarihi: 28.10.2022 15:40

Trabzonspor taraftarları, Sırbistan'da gözaltına alındı

DHA
Trabzonspor taraftarları, Sırbistan’da gözaltına alındı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor maçını izleyen bir grup Trabzonspor taraftarı, maç bitiminde Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar, büyükelçiliğin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

UEFA Avrupa Ligi H grubu 5'inci maçında dün akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor müsabakasını izlemeye giden bir grup Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın ardından stadın çevresinde bekleyen Sırp polisler tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki gören olay karşısında Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bordo mavili taraftarlar serbest kaldı.

Belgrad Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarının gözaltına alınması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından bir grup taraftarımızın gözaltına alınması üzerine Büyükelçiliğimiz derhal yerel makamlarla irtibata geçmiş ve vatandaşlarımızın kısa sürede serbest bırakılmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor taraftarları, Sırbistan'da gözaltına alındı
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