Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıkıldı ama zirvede kaldı
Giriş Tarihi: 28.10.2022

Yıkıldı ama zirvede kaldı

Yıkıldı ama zirvede kaldı

Konferans Ligi’nde Başakşehir, İtalya’da Fiorentina’ya 2-1 kaybedip Avrupa’daki ilk yenilgisini aldı. Turuncu-lacivertli ekip, buna rağmen averajla liderliğini sürdürdü

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, İstanbul'da 3-0 yendiği Fiorentina'ya dün Floransa'da 2-1 mağlup oldu. Avrupa'daki ilk yenilgisini alan turuncu-lacivertliler, bu sonuca rağmen A Grubu'nda averajla liderliğini devam ettirdi. Aleksic, kalecinin öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. İtalyan ekibi, 26. dakikada Luka Jovic'in bulduğu golle soyunma odasına beraberlikle girdi. 61'de Jovic, bir kez daha sahne alarak skoru ilan etti: 2-1. Maçı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan güçlü bir lider
Çanakkale'de korkunç infaz: 3 çocuk annesi İpek Kürşat ensesinden vuruldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıkıldı ama zirvede kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA