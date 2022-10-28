Yıkıldı ama zirvede kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, İstanbul'da 3-0 yendiği Fiorentina'ya dün Floransa'da 2-1 mağlup oldu. Avrupa'daki ilk yenilgisini alan turuncu-lacivertliler, bu sonuca rağmen A Grubu'nda averajla liderliğini devam ettirdi.İtalyan ekibi, 26. dakikada Luka Jovic'in bulduğu golle soyunma odasına beraberlikle girdi. 61'de Jovic, bir kez daha sahne alarak skoru ilan etti: 2-1. Maçı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da izledi.