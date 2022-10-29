5 yıl hapsi istenen Neymar beraat etti!

PSG'nin yıldızı Neymar, bir süredir Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükten ötürü yargı önündeydi. Yolsuzluk nedeniyle açılan davada Neymar, babası, eski Barcelona Başkanı Bartomeu ve bazı yöneticiler için 5 yıl hapis ve 150 milyon Eurotazminat talep edilmişti. Mahkeme, delil yetersizliğini gerekçe göstererek Neymar'ın beraatına ve tazminat talebinin de reddedilmesine hükmetti. Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmını elinde bulunduran DIS şirketi, transfer sürecinde ücret alamadığını iddia etmişti.