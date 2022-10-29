Hiçbir şey yıldırmadı

Konferans Ligi'nde Cluj'u 3-0 devirip tur biletini cebine koyan Demir Grup Sivasspor, kısıtlı imkânlara rağmen büyük bir başarının altına imza attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından gruplardan çıkmayı garantileyen üçüncü Türk takımı olan Yiğido, birçok maça sakat futbolcularının yokluğunda çıktı.Sezon başında orta sahada Kerem Atakan Kesgin'i Beşiktaş'a satan Sivasspor, takımın en iyilerindenve'u da kadroda tutmayı başaramadı. Konferans Ligi'nde 5 maçta 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu performansıyla ayakta alkışlandı.