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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Hiçbir şey yıldırmadı

UĞUR ÇEM
Hiçbir şey yıldırmadı

Konferans Ligi'nde gruptan çıkan Sivasspor, kısıtlı imkânları başarıya çevirdi. Yıldızlarını kaybeden ve çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren Yiğido, buna rağmen alkışlanacak bir performansa imza attı

Konferans Ligi'nde Cluj'u 3-0 devirip tur biletini cebine koyan Demir Grup Sivasspor, kısıtlı imkânlara rağmen büyük bir başarının altına imza attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından gruplardan çıkmayı garantileyen üçüncü Türk takımı olan Yiğido, birçok maça sakat futbolcularının yokluğunda çıktı. Sezon başından beri yaklaşık 10 isimden tam olarak yararlanamayan teknik direktör Rıza Çalımbay, bunun eksikliğini takım içindeki genç oyuncularla doldurdu. Sezon başında orta sahada Kerem Atakan Kesgin'i Beşiktaş'a satan Sivasspor, takımın en iyilerinden Fayçal Fajr, Jorge Felix ve Ahmet Oğuz'u da kadroda tutmayı başaramadı. Konferans Ligi'nde 5 maçta 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu performansıyla ayakta alkışlandı.

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Hiçbir şey yıldırmadı
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