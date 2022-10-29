Hiçbir şey yıldırmadı

Konferans Ligi'nde gruptan çıkan Sivasspor, kısıtlı imkânları başarıya çevirdi. Yıldızlarını kaybeden ve çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren Yiğido, buna rağmen alkışlanacak bir performansa imza attı
Konferans Ligi'nde Cluj'u 3-0 devirip tur biletini cebine koyan Demir Grup Sivasspor, kısıtlı imkânlara rağmen büyük bir başarının altına imza attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından gruplardan çıkmayı garantileyen üçüncü Türk takımı olan Yiğido, birçok maça sakat futbolcularının yokluğunda çıktı. Sezon başından beri yaklaşık10 isimden tam olarak yararlanamayanteknik direktör Rıza Çalımbay, bununeksikliğini takım içindeki genç oyuncularladoldurdu. Sezon başında orta sahada Kerem Atakan Kesgin'i Beşiktaş'a satan Sivasspor, takımın en iyilerinden Fayçal Fajr, Jorge Felix ve AhmetOğuz'u da kadroda tutmayı başaramadı. Konferans Ligi'nde 5 maçta 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu performansıyla ayakta alkışlandı.