Mazeretim yok hedef şampiyonluk

Beşiktaş'ta Valerien İsmael'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Şenol Güneş, dün düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.Beşiktaşiçin bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşarak zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz.Takıma yararı olmayan, katkı yapmayan dışarıda kalır.Hataları var, doğruları var ama içeriye girmeden bir şey söylemek doğru değil.Benim de kulübün de takımın da başarıya ihtiyacı var. Oyuncular gözüm kulağım. Vücudun bütün organları çalışmalı. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum.Bazı futbolcular kendi oyununun üzerinde. Dele Alli, Tottenham'da 3 isimden birisiydi. Oradaki performansın yüzde 50'si olsa bize yeter. Bu oyuncuya 'Nasıl kazanırız' diye bakmalıyız. Çok iyi futbolcular var ama önce oyuncular kendi performansına çıkmalı. Oyuncu değişecek, değişmiyorsa gidecek, başka biri gelecek. Aynı durum hocalar için de geçerli.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Ben Şenol Güneş ile çalışmam" dediği yönündeki iddiayı, "Burada olduğuma göre, hocamla bir problemim yok. Bu masada birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevap. Bahsedilen bir tehdit cümlesi. Benim haddime değil böyle bir şey" ifadesiyle yalanladı. Şenol Güneş iseBaşarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay' dedim. Yapacağım her şeyde bana yardım edecek" ifadesini kullandı.Güneş'in ekibi şekillendi. Şeref Çiçek ve Eren Şafak'tan sonra Bayram Bektaş, siyah-beyazlılarda yardımcılık görevini üstlenecek. Ayrıca kondisyoner ve kaleci antrenörlüğü için yeni takviyeler yapılacak.Toplantıyı bir kaç madde ile analiz etmek lazım.Şenol Güneş'in dönüşü Beşiktaş'a heyecan getirmiş.Beşiktaş'ın uzun zamandır özlediği bir tabloydu.Şenol hoca, "Eldeki oyuncuları yok saymayacağız" diyerek küskün futbolcuları kazanacağının altını çizdi.Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya net bir mesaj verdi:Ayrıcasözü toplantının en keskin mesajıydı.Hoca ekibini açıkladı ama kadroya destek güç lazım.Başkan Çebi hafiflemiştir.Beşiktaş yönetiminin önüne duvar olacak.Özellikle ilk 3 maça vurgu yaptı. Sonrasındaki geniş arada takımdaki birçok futbolcu için kararını vereceğini vurguladı.Yabancı konusunda tartışılan 8+3'ü mesele yapmayacağını da net bir şekilde ifade etti.Valerien İsmael'le kurgulanan 'Beşiktaş atılım projesi' doğmadan öldü!Güneş mealiyle, "Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor gibi büyük kulüpler hem yarışır hem gelişir!" diyerek son dönem yapılanları münasip bir anlatımla toprağa gömdü.Çebi, İsmael projesini üzerine alarak ve istifası dile getirilen Ceyhun Kazancı'ya sahip çıkarak liderlik yaptı. Şenol hoca da" diyerek tavrını ortaya koydu. Takımın Güneş'le açık ara daha iyi oynayacağına şüphem yok. Beşiktaş'a doğan; yakıcı yaz güneşi mi yoksa yapıcı güz güneşi mi onu yaşayarak göreceğiz! Bu arada ben yakıcı değil, insanın içini ısıtan güz güneşlerini daha çok severim.Şenol Güneş, Beşiktaş ile ikinci macerasına net mesajlarla başladı. Eskiyi kötülemeden, takımı yermeden konuştu. Uzun zamandır camiayı bir arada tutacak, mesajlarıyla yön ve umut verecek lider eksikliği vardı.Sergen Yalçın'dan sonra gelen Önder Karaveli de Valerien İsmael de liderlik yapmayı başaramamıştı. Her toplantıyı takip eden biri olarak uzun zamandır böylesine yoğun katılım görmedim. Bu birlikteliğin heyecanı herkese işlemiş durumda. 70 yaşında tecrübeli bir futbol adamı vardı karşımızda ancak heyecanı hâlâ bu işe ilk kez başlıyormuş gibiydi.Beşiktaşlı futbolseverler de sevdiğine kavuşmuş oldu. Uzun süredir mutsuz, umutsuz ve geleceğe dair hep sisli hayaller kuran Beşiktaşlıların artık Güneş'i doğdu.