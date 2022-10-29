Mazeretim yok hedef şampiyonluk

1.5 yıllık imza atan Şenol Güneş, Beşiktaş'taki 2. dönemine iddialı sözlerle başladı: Olumsuzlukları konuşarak zaman kaybetmeyeceğiz. Biz yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmayacağız. Oyuncular benim gözüm kulağım. Vücudun tüm organları tam çalışmalı. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum
Beşiktaş'ta Valerien İsmael'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Şenol Güneş, dün düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı. İki kezşampiyonluk yaşadığı siyahbeyazlıekipte beklentileri iyi bildiğinive öncelikle oyunu düzelteceklerinisöyleyen tecrübeliçalıştırıcının uzun basın toplantısındanöne çıkanlar şöyle:
TAKIMA YARARI OLMAYAN GİDER
Beşiktaşiçin bugün itibarıyla hedef şampiyonluktur. Olumsuzlukları konuşarak zaman kaybetmek istemiyoruz. Yol yapmak istiyoruz, bahanelerle yoldan sapmak istemiyoruz.
Takıma yararı olmayan, katkı yapmayan dışarıda kalır. Bu yüzden kadroya olumsuz birşey diyemem. Hataları var, doğruları var ama içeriye girmeden bir şey söylemek doğru değil. Bu3 maçın ardından daha doğrubir açıklama yaparız.
Benim de kulübün de takımın da başarıya ihtiyacı var. Oyuncular gözüm kulağım. Vücudun bütün organları çalışmalı. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum. Orkestraşefi ben olacağım. Başarısızlıkda benim olacak.
DELE ALLİ'NİN YÜZDE 50'Sİ BİZE YETER
Bazı futbolcular kendi oyununun üzerinde. Dele Alli, Tottenham'da 3 isimden birisiydi. Oradaki performansın yüzde 50'si olsa bize yeter. Bu oyuncuya 'Nasıl kazanırız' diye bakmalıyız. Çok iyi futbolcular var ama önce oyuncular kendi performansına çıkmalı. Oyuncu değişecek, değişmiyorsa gidecek, başka biri gelecek. Aynı durum hocalar için de geçerli.
KAZANCI AZ KONUŞUP ÇOK ÇALIŞACAK!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Ben Şenol Güneş ile çalışmam" dediği yönündeki iddiayı, "Burada olduğuma göre, hocamla bir problemim yok. Bu masada birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevap. Bahsedilen bir tehdit cümlesi. Benim haddime değil böyle bir şey" ifadesiyle yalanladı. Şenol Güneş ise "Ceyhun Kazancı bizim kulübümüzdeçalışıyor. Başkan seviyor, sayıyor.Ben de yeni tanıştım. Ona söyledim,çok güzel bir öz geçmişin var. Başarılı biri. 'Az konuş, çok çalış, gerisi kolay' dedim. Yapacağım her şeyde bana yardım edecek" ifadesini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ TEKNİK HEYETİNİ BELİRLEDİ
Güneş'in ekibi şekillendi. Şeref Çiçek ve Eren Şafak'tan sonra Bayram Bektaş, siyah-beyazlılarda yardımcılık görevini üstlenecek. Ayrıca kondisyoner ve kaleci antrenörlüğü için yeni takviyeler yapılacak.
GÜNÜN SORUSU Şenol Güneş'in dünkü basın toplantısındaki açıklamalarını nasıl buldunuz?
MURAT ÖZBOSTAN
8+3 kuralını sorun etmiyor
Toplantıyı bir kaç madde ile analiz etmek lazım. 1-Şenol Güneş'in dönüşü Beşiktaş'a heyecan getirmiş. Medya ordusu töreni takip etti. Beşiktaş'ın uzun zamandır özlediği bir tabloydu. 2-Şenol hoca, "Eldeki oyuncuları yok saymayacağız" diyerek küskün futbolcuları kazanacağının altını çizdi. 3-Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya net bir mesaj verdi: "Patron benim, sen debana yardımcı olacaksın.." Ayrıca "Az konuşup çok iş yapacaksın" sözü toplantının en keskin mesajıydı. 4-Hoca ekibini açıkladı ama kadroya destek güç lazım. 5-Başkan Çebi hafiflemiştir. Artıkbütün ağır yük Şenol Güneş'teolacak. Beşiktaş yönetiminin önüne duvar olacak. 6-Özellikle ilk 3 maça vurgu yaptı. Sonrasındaki geniş arada takımdaki birçok futbolcu için kararını vereceğini vurguladı. 7-Yabancı konusunda tartışılan 8+3'ü mesele yapmayacağını da net bir şekilde ifade etti.
FATİH DOĞAN
Duasını Şenol Güneş yaptı!
Valerien İsmael'le kurgulanan 'Beşiktaş atılım projesi' doğmadan öldü! Duasını da dün ŞenolGüneş yaptı. Güneş mealiyle, "Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor gibi büyük kulüpler hem yarışır hem gelişir!" diyerek son dönem yapılanları münasip bir anlatımla toprağa gömdü. İsmael'inimza törenine katılmayan EmreKocadağ'ın, Güneş'in imzasınakatılması ve imza sonrasıBaşkan Çebi'nin direktifiyle elele poz verilmesi önemliayrıntıydı. Çebi, İsmael projesini üzerine alarak ve istifası dile getirilen Ceyhun Kazancı'ya sahip çıkarak liderlik yaptı. Şenol hoca da "Az konuşup çok iş yapacak" diyerek tavrını ortaya koydu. Takımın Güneş'le açık ara daha iyi oynayacağına şüphem yok. Beşiktaş'a doğan; yakıcı yaz güneşi mi yoksa yapıcı güz güneşi mi onu yaşayarak göreceğiz! Bu arada ben yakıcı değil, insanın içini ısıtan güz güneşlerini daha çok severim.
OGÜN ŞAHİNOĞLU
Futbolun tek patronu oldu
Şenol Güneş, Beşiktaş ile ikinci macerasına net mesajlarla başladı. Eskiyi kötülemeden, takımı yermeden konuştu. Uzun zamandır camiayı bir arada tutacak, mesajlarıyla yön ve umut verecek lider eksikliği vardı. Futbol takımının patronununda kendisi olduğunu hissettirdi. Sergen Yalçın'dan sonra gelen Önder Karaveli de Valerien İsmael de liderlik yapmayı başaramamıştı. Her toplantıyı takip eden biri olarak uzun zamandır böylesine yoğun katılım görmedim. Bu birlikteliğin heyecanı herkese işlemiş durumda. 70 yaşında tecrübeli bir futbol adamı vardı karşımızda ancak heyecanı hâlâ bu işe ilk kez başlıyormuş gibiydi. Geridönmenin ve Beşiktaş taraftarınakavuşacak olmanın mutluluğuyüzünden okunuyordu. Beşiktaşlı futbolseverler de sevdiğine kavuşmuş oldu. Uzun süredir mutsuz, umutsuz ve geleceğe dair hep sisli hayaller kuran Beşiktaşlıların artık Güneş'i doğdu.