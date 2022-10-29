Pençeyi vurdu kendini buldu

Attığı golle takımını öne geçiren Emre Taşdemir, maç sonunda27 yaşındaki oyuncu, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yapılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün G.Saray'a özel yazdığı imzasının olduğu formayı hatırlatıp şunları söyledi:Haftalardır hakem kararlarından dert yanan Galatasaray'ın, Karagümrük maçında VAR, kararlarıyla iki pozisyonda başrol oynadı. İlk yarıda Karagümrüklü Adnan Uğur, Torreira'ya sert bir müdahalede bulundu. Orta hakem Bahattin Şimşek önce sarı verdi ancak VAR uyarısı ile izleyince kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray'ın, Nelsson ile bulduğu gol de VAR'ın 'izle talimatıyla' Emin'in faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi.Mertens ve İcardi'den sonra dün de Nelsson'un sevinci kısa sürdü.Sarı-kırmızılılar bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Aslan Kasımpaşa'yı 3-2, Ümraniye'yi 1-0 yenerken dün de Karagümrük'ü mağlup etti. Ayrıca G.Saray bu sezon ilk kez Gomis'in gol atmadığı bir deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü kaydeden Juan Mata, gol bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Maçı kazanmanın da gol kadar kıymetli olduğunu belirten İspanyol oyuncu, "Taraftar bizim yanımızda oluyor hep, 2-0'lık skor onları da mutlu etti. Taraftar için attım bu golü. Bu galibiyet çok önemliydi. Dünya Kupası arasına kadar 2 önemli maçımız var, ikisini de kazanıp gitmek istiyoruz. G.Saray'da ve İstanbul'da çok mutluyum. Hem G.Saray hem de Türk halkı beni çok güzel kucakladı" ifadelerini kullandı.G.Saray'da Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte şans bulan Emre Taşdemir hem formaya hem gole kavuştu… En son 6 Şubat 2021'de G.Saray forması giyen Emre dün yeniden sahadaydı. 27 yaşındaki oyuncu fileleri de sarsıp sevincini katlarken 5 yıl 10 ay 18 gün önce Beşiktaş- Bursaspor (10 Aralık 2016) maçının ardından ilk kez gol buldu.G.Saray, Emre Taşdemir'in kafa vuruşu ile öne geçerken aylar sonra bir savunma oyuncusu da kafa golü buldu… En son Luyindama Ağustos 2021'de Hatayspor ağlarını kafa vuruşu ile sarsarken dün Emre aynı başarıyı tekrarladı.G.Saray, Karagümrük'ü Süper Lig'e döndükten sonra karşı karşıya geldiği 5. maçında ikinci kez mağlup etti.