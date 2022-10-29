Satranç ustası!

F.Bahçe, ilk yarım saatte 3 gol yediği Rennes maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak beraberliği yakaladı ve liderlik mücadelesinde rakibiyle puan eşitliğini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona erken başlayan Kanarya, ligde ve Avrupa'da oynadığı 21 maçın 6'sında skorda dezavantajlı duruma düştü. Sarılacivertliler, bu müsabakaların 1'inden galip çıkarken, 3 karşılaşmayı beraberlikle noktalayarak hanesine 6 puan yazdırdı.Avrupa'da 9 maç yenilmeyen efsane teknik adam Zico'ya ait rekoru egale eden Jesus'un, oyuna müdahaleleri başarılı saha sonuçlarında önemli rol oynadı.Bu sezon kenardan oyuna dahil olan isimler, Portekizli adamı mahcup etmedi.Jesus'un Fenerbahçe'si 21 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Maç başı puan ortalaması ise 2.14. oldu.Rennes'nin Fenerbahçe karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamaması Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte yorumlar;30 dakikada 3 gol boşa gitti. Rennes Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı.Rennes kendisini sabote etti.Rennes, Türkiye'de şaşkına döndü. Facia gibi geçen ikinci yarıda Fenerbahçe'yi durduramadı.Rennes'de büyük pişmanlık. Kendi ayaklarına sıktılar.Rennes, avantajını koruyamadı, Her şeyi berbat etti.Jorge Jesus kurnaz ve deneyimli bir teknik direktör. Taraftarın rüzgârını da arkasına alınca rahatlıkla bu çıkışı yaptı. Hem taraftara bir mesaj vermiş oldu yaptıkları yanlış için hem de baştaTabii bu olay yani futbolculara ve teknik direktörlere ülkemizde kötü sonuçlar alınınca yapılan kötü yorumlar maalesef çok yaygın. Bütün kulüp taraftarlarının bir türlü vazgeçmedikleri şeyler. Umarım Jesus'un bu çıkışı biraz dikkate alınır.Sadece tabelaya bakıp, taraftar olduğunu sananların sayısının çok olduğu bir dönemdeyiz. Jesus oyuncular ile yaşıyor ve onların ne hissettiklerinin farkında. Altay takımın kaptanı, müthiş bir karakter ve en önemlisi alternatifsiz. Altay konusunda ikinci kez konuştu.Kurt hoca, sadece takımı değil, tribünleri de sistemin içine çekiyor. Sadece takımda değil, tribünlerde de rotasyon başlıyor. "Seyirci" gidecek, "taraftar" gelecek.Sosyal medyada beğeni, dijital yayıncılıkta izlenmenin yolu birini överek değil linç etmekle ya da lince davetiye çıkarmakla oluyor. Altay iyi kaleci. Daha iyi olabilir mi? Mutlaka...Karagümrük ve Rennes maçlarında Fenerbahçe'nin yediği 7 golü de "Altay yedi" demek için tek bir sebep olabilir: Bu iki maçı da 90 dakika izlememek ya da izlerken cep telefonundan kafasını kaldırmamak."Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Taraftarlar iyi anlarda güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum."