Satranç ustası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yaptığı hamlelerle takımının mağlup olmasına izin vermiyor. Rennes maçını 3-0'dan 3-3'e taşıyan sarı-lacivertliler, geriye düştüğü 6 karşılaşmanın 4'ünde Portekizli hocanın dokunuşlarıyla yenilgiden kurtuldu. Ayrıca sonradan oyuna giren futbolcular 22 gole katkı yaptı
F.Bahçe, ilk yarım saatte 3 gol yediği Rennes maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak beraberliği yakaladı ve liderlik mücadelesinde rakibiyle puan eşitliğini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona erken başlayan Kanarya, ligde ve Avrupa'da oynadığı 21 maçın 6'sında skorda dezavantajlı duruma düştü. Sarılacivertliler, bu müsabakaların 1'inden galip çıkarken, 3 karşılaşmayı beraberlikle noktalayarak hanesine 6 puan yazdırdı. Sadece Şampiyonlar Lig 2.ön eleme turu rövanşında DinamoKiev ve Süper Lig'de Konyaspormücadelelerini kaybetti. Avrupa'da 9 maç yenilmeyen efsane teknik adam Zico'ya ait rekoru egale eden Jesus'un, oyuna müdahaleleri başarılı saha sonuçlarında önemli rol oynadı.
YEDEK KUVVET İŞ BAŞINDA
Bu sezon kenardan oyuna dahil olan isimler, Portekizli adamı mahcup etmedi. Kulübeden giren futbolcular,her iki kulvarda 22 kez (14 gol-8 asist)tabelayı değiştirirken, direkt 16 puanınkazanılmasına katkı sağladı.
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Jesus'un Fenerbahçe'si 21 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, sadece 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Maç başı puan ortalaması ise 2.14. oldu.
F.BAHÇE, RENNES'İ ŞAŞKINA ÇEVIRDI
Rennes'nin Fenerbahçe karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamaması Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte yorumlar; SRO: 30 dakikada 3 gol boşa gitti. Rennes Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı. L'EQUİPE: Rennes kendisini sabote etti. FOOT NATİONAL: Rennes, Türkiye'de şaşkına döndü. Facia gibi geçen ikinci yarıda Fenerbahçe'yi durduramadı. EUROSPORT: Rennes'de büyük pişmanlık. Kendi ayaklarına sıktılar. MAXİFOOT: Rennes, avantajını koruyamadı, Her şeyi berbat etti.
SORU: Jesus'un kaleci Altay hakkındakisözleri için ne düşünüyorsunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL Bir taşla iki kuş vurdu
Jorge Jesus kurnaz ve deneyimli bir teknik direktör. Taraftarın rüzgârını da arkasına alınca rahatlıkla bu çıkışı yaptı. Hem taraftara bir mesaj vermiş oldu yaptıkları yanlış için hem de başta Altay olmak üzere tüm futbolcularıngüvenini kazandı. Tabii bu olay yani futbolculara ve teknik direktörlere ülkemizde kötü sonuçlar alınınca yapılan kötü yorumlar maalesef çok yaygın. Bütün kulüp taraftarlarının bir türlü vazgeçmedikleri şeyler. Umarım Jesus'un bu çıkışı biraz dikkate alınır.
GÜRCAN BİLGİÇ Tribüne de rotasyon yapıyor
Sadece tabelaya bakıp, taraftar olduğunu sananların sayısının çok olduğu bir dönemdeyiz. Jesus oyuncular ile yaşıyor ve onların ne hissettiklerinin farkında. Altay takımın kaptanı, müthiş bir karakter ve en önemlisi alternatifsiz. Altay konusunda ikinci kez konuştu. Sahadaki emek,hatalara rağmen karşılığını bulmazsa yapılantüm bina yıkılır. Kurt hoca, sadece takımı değil, tribünleri de sistemin içine çekiyor. Sadece takımda değil, tribünlerde de rotasyon başlıyor. "Seyirci" gidecek, "taraftar" gelecek.
BÜLENT TİMURLENK Linç kültürüne vole!
Sosyal medyada beğeni, dijital yayıncılıkta izlenmenin yolu birini överek değil linç etmekle ya da lince davetiye çıkarmakla oluyor. Altay iyi kaleci. Daha iyi olabilir mi? Mutlaka... 3-0 geriyedüşen değil 3-3 beraberliği yakalayan teknikadamı övüyorsak, 0-3'ü de sorgulamamızlazım. Karagümrük ve Rennes maçlarında Fenerbahçe'nin yediği 7 golü de "Altay yedi" demek için tek bir sebep olabilir: Bu iki maçı da 90 dakika izlememek ya da izlerken cep telefonundan kafasını kaldırmamak.
PORTEKİZLİ HOCA NE DEMİŞTİ?
"Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Taraftarlar iyi anlarda güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum."