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Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:20

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Miha Zajc kafaları karıştırdı! Geri dönüşün ateşini yakınca...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Miha Zajc kafaları karıştırdı! Geri dönüşün ateşini yakınca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de devre arasında satılması planlanan Sloven futbolcu, Rennes maçındaki golü ve performansıyla yönetimi ikilemde bıraktı...

Rennes maçında harika bir frikik golü atan Miha Zajc'ın ara transfer döneminde satılması planlanıyordu. Ancak Sloven yıldız, oyuna girdiği andan itibaren hem defansif hem de hücumda etkili oldu ve kafaları karıştırdı.

Deneyimli futbolcunun performansını sürdürmesi halinde, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.

2 ay sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Zajc, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle dönem dönem sahalardan uzak kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Rennes karşılaşmasından önce son olarak 29 Ağustos'ta 11'de başladığı Konya maçında takımdaki yerini almıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Miha Zajc kafaları karıştırdı! Geri dönüşün ateşini yakınca...
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