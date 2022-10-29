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Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a İstanbul yarıyor! Son 3 maçta...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a İstanbul yarıyor! Son 3 maçta...

Son dakika Galatasaray haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederek 3 maçlık kötü gidişatını sona erdiren Galatasaray'ın bu sezon İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlar dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, yakaladığı istatistik dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Aslan Kasımpaşa'yı 3-2, Ümraniye'yi 1-0 yenerken dün de Karagümrük'ü mağlup etti. Ayrıca G.Saray bu sezon ilk kez Gomis'in gol atmadığı bir deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

2 BİN 149 GÜNÜN ARDINDAN SEVİNDİ

G.Saray'da Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte şans bulan Emre Taşdemir hem formaya hem gole kavuştu… En son 6 Şubat 2021'de G.Saray forması giyen Emre dün yeniden sahadaydı. 27 yaşındaki oyuncu fileleri de sarsıp sevincini katlarken 5 yıl 10 ay 18 gün önce Beşiktaş- Bursaspor (10 Aralık 2016) maçının ardından ilk kez gol buldu.

SAVUNMADAN 14 AY SONRA KAFA GOLÜ!

G.Saray, Emre Taşdemir'in kafa vuruşu ile öne geçerken aylar sonra bir savunma oyuncusu da kafa golü buldu… En son Luyindama Ağustos 2021'de Hatayspor ağlarını kafa vuruşu ile sarsarken dün Emre aynı başarıyı tekrarladı.

G.Saray, Karagümrük'ü Süper Lig'e döndükten sonra karşı karşıya geldiği 5. maçında ikinci kez mağlup etti.

'TARAFTAR İÇİN ATTIM'

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü kaydeden Juan Mata, gol bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Maçı kazanmanın da gol kadar kıymetli olduğunu belirten İspanyol oyuncu, "Taraftar bizim yanımızda oluyor hep, 2-0'lık skor onları da mutlu etti. Taraftar için attım bu golü. Bu galibiyet çok önemliydi. Dünya Kupası arasına kadar 2 önemli maçımız var, ikisini de kazanıp gitmek istiyoruz. G.Saray'da ve İstanbul'da çok mutluyum. Hem G.Saray hem de Türk halkı beni çok güzel kucakladı" ifadelerini kullandı.

EMRE: GİYDİĞİM EN ÖZEL FORMA

Attığı golle takımını öne geçiren Emre Taşdemir, maç sonunda ise taraftarın takımı çağırdığı kutlamada en öne geçip üçlü çektiren isim oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yapılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün G.Saray'a özel yazdığı imzasının olduğu formayı hatırlatıp şunları söyledi: "Hayatımda giydiğim en özel formaydı. Şu an duygularımı tarif etmemin imkânı yok. Bu galibiyeti hak ettik."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a İstanbul yarıyor! Son 3 maçta...
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