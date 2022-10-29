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Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:09

Son dakika haberleri: Türk takımları Avrupa'da yüz güldürdü! İlk 12'ye girersek...

Son dakika haberleri: Türk takımları Avrupa’da yüz güldürdü! İlk 12’ye girersek...

Sivasspor’un galibiyeti ve Fenerbahçe’nin beraberliği yüzümüzü güldürdü. Sezonu ilk 12’de bitirirsek, 2024/25’te Devler Ligi’ne direkt takım göndereceğiz.

Avrupa'da haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile bitiren takımlarımızın elde ettiği bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü.

Haftaya 14. sırada giren Türkiye, Sivasspor'un galibiyeti ve Fenerbahçe'nin beraberliği ile aldığı puanlarla 1 basamak atladı. Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 13. sıraya yerleşti.

Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde yeniden 5 takımla temsil edilecek. Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.

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Son dakika haberleri: Türk takımları Avrupa'da yüz güldürdü! İlk 12'ye girersek...
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