Sonu direkt uçuş

Sivasspor’un galibiyeti ve Fenerbahçe’nin beraberliği yüzümüzü güldürdü. Sezonu ilk 12’de bitirirsek, 2024/25’te Devler Ligi’ne direkt takım göndereceğiz
Avrupa'da haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile bitiren takımlarımızın elde ettiği bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya14. sırada giren Türkiye,Sivasspor'un galibiyeti veFenerbahçe'nin beraberliğiile aldığı puanlarla 1basamak atladı. Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 13. sıraya yerleşti. Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde yeniden 5 takımla temsil edilecek. Türkiye, sezonu 12. sıradabitirmesi durumunda2024/2025 sezonunda yenidenŞampiyonlar Ligi'nedirekt takım gönderebilecek.