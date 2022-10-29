Sonu direkt uçuş

Avrupa'da haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi ile bitiren takımlarımızın elde ettiği bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü.Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 13. sıraya yerleşti. Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde yeniden 5 takımla temsil edilecek.