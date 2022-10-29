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Giriş Tarihi: 30.10.2022 00:09

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak!

DHA
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak!

Trabzonspor Kulübü, yeni yapılacak havalimanı için yetkili kurumlarca Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne ait bir kamulaştırma kararının alınmadığı açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, bugün gerçekleştirilen 52'nci Divan Genel Kurulu'nda denetim raporuyla gündeme gelen ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tepki gösterdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yeni yapılacak havalimanı projesi içerisinde yer alması ve kamulaştırılması konusunda açıklama yaptı.

"KAMULAŞTIRMA KARARI YOK"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yeni havalimanı istimlak sınırları içerisinde olmasına yönelik yetkililerle gerekli görüşmelerin yapılarak, tesislerin proje içerisinde yer almadığı belirtildi. Açıklamada, "Bugünkü divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde gündeme gelen Trabzonspor M. Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılması konusuyla alakalı olarak, kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamu oyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak!
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