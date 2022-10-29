‘Yakışanı yapacağız’

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının çok önemli bir galibiyet elde ettiğini vurguladı. İkinci yarıda daha iyi oynadıklarının da altını çizen Buruk, "2. yarı net pozisyonlar yakaladık.Ama iyi oynadık. " dedi. Beşiktaş derbisi hakkında ise şöyle konuştu:Okan Buruk, düne kadar yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 4 lig maçında hiç kazanamamıştı… 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Buruk, Pirlo karşısında galip gelip seriyi bitirdi.