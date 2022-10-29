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Giriş Tarihi: 29.10.2022

‘Yakışanı yapacağız’

MEHMET ÖZCAN
‘Yakışanı yapacağız’
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının çok önemli bir galibiyet elde ettiğini vurguladı. İkinci yarıda daha iyi oynadıklarının da altını çizen Buruk, "2. yarı net pozisyonlar yakaladık. Çok daha farklı bir maç olması gerekirdi. Net pozisyonları değerlendiremedik. Ama iyi oynadık. " dedi. Beşiktaş derbisi hakkında ise şöyle konuştu: "Zorlu bir derbi olacak. Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Şenol Güneş'e hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ümraniyespor maçı analiz anlamında bize yol gösterecek. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."
Okan Buruk, düne kadar yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 4 lig maçında hiç kazanamamıştı… 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Buruk, Pirlo karşısında galip gelip seriyi bitirdi.

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‘Yakışanı yapacağız’
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