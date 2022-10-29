‘Yakışanı yapacağız’

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının çok önemli bir galibiyet elde ettiğini vurguladı. İkinci yarıda daha iyi oynadıklarının da altını çizen Buruk, "2. yarı net pozisyonlar yakaladık. Çok daha farklı birmaç olması gerekirdi. Net pozisyonlarıdeğerlendiremedik. Ama iyi oynadık. " dedi. Beşiktaş derbisi hakkında ise şöyle konuştu: "Zorlu bir derbiolacak. Beşiktaş'ın kadrosuiyi. Şenol Güneş'e hayırlıolsun dileklerimi iletiyorum.Ümraniyespor maçı analizanlamında bize yol gösterecek. Derbiyeyakışır şekilde çıkıp oynayacağız.Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi biroyun ortaya koymak istiyoruz."
Okan Buruk, düne kadar yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 4 lig maçında hiç kazanamamıştı… 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Buruk, Pirlo karşısında galip gelip seriyi bitirdi.