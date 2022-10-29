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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Yaraları saracak

YUNUS EMRE SEL
Yaraları saracak

Trabzonspor, Dünya Kupası arasından sonra yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, yönetimle gerçekleştirdikleri toplantıda kasım ayında verilecek uzun arada toparlanarak farklı bir takıma bürüneceklerini söyledi

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 yenilen Trabzonspor, liderlik için gittiği Belgrad'dan gruptan çıkma iddiasını zora sokmuş şekilde döndü. Maçın ardından soyunma odasında ağızları bıçak açmazken, teknik direktör Abdullah Avcı bu sonucu hak etmediklerini söyledi. Son haftalarda yenilen gollerdeki bireysel hataların yanı sıra birçok oyuncunun maç içerisindeki isteksiz görüntüsü de teknik ekip tarafından dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar ise kadro içerisinde önemli bir değişimin yaşanması gerektiğini savunuyor.

'DEĞİŞİM SÜRECİNDEYİZ' MESAJI
Teknik direktör Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı görüşmede, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında çok farklı bir takıma bürüneceklerini, şu an için bir değişim sürecinde olduklarını vurguladı.

NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a yenilerek H Grubu'ndan lider çıkma şansını kaybeden ve üçüncülüğü de zora sokan Trabzonspor'da ince hesaplar yapılıyor. Bordo-mavililer son haftada Ferencvaros'u yenerse, Monaco ile Kızılyıldız berabere kalır veya Kızılyıldız, Karadeniz ekibinden daha farklı galip gelmezse Fırtına, grup ikincisi olarak Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. Trabzonspor beraberlik halinde; Kızılyıldız ile Monaco da berabere kalırsa üçüncü olacak ve Konferans Ligi'ne gidecek. Bordo-mavililer mağlup olursa, Monaco'nun da Kızılyıldız'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam edebilecek.

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Yaraları saracak
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