Altay Bayındır'dan maç sonu flaş açıklama! "Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor"

JESUS'UN KENDİSİNE SAHİP ÇIKMASI

Son iki maçta Jorge Jesus'un onu taraftara alkışlatması ve sahip çıkmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Altay Bayındır, şunları söyledi:

"Hoca benim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizleri destekliyor. Bizler de sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Önemli olan kazanmak. Hocanın bizim arkamızda durması, her oyuncu için hem öz güven veriyor hem de daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün bir çok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey masaya yatırılıyor. Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da bizim için çok önemli. Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

Taraftar desteğiyle ilgili soruya milli kaleci, bu desteğin kendileri ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir olduğumuz zaman daha da güçlü hissediyoruz. Sahada daha iyi mücadele ediyoruz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Biz her şeyin analizini yapıyor, konuşuyoruz. Ben şimdi eve gittiğim zaman maçı defalarca tekrar tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Taraftarımız da bize destek oluyor. Sağ olsunlar bugün çok taraftar gelmiş, canı gönülden teşekkür ederiz hepsine. Onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak." ifadelerini kullandı.