Giriş Tarihi: 30.10.2022 19:28Son Güncelleme: 30.10.2022 19:28
Başkan Murat Özkaya, minik taraftarlarla beraber
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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaştığı rakiplerin taraftarıyla her hafta güzel görüntüler veriyor. Dün Erzurum’da Eyüpspor’u yalnız bırakmayan Özkaya maç öncesi Erzurumspor’a gönül vermiş minik taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaştığı rakiplerin taraftarıyla her hafta güzel görüntüler veriyor.
Dün Erzurum'da Eyüpspor'u yalnız bırakmayan Özkaya maç öncesi Erzurumspor'a gönül vermiş minik taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.