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Giriş Tarihi: 30.10.2022 19:28 Son Güncelleme: 30.10.2022 19:28

Başkan Murat Özkaya, minik taraftarlarla beraber

Başkan Murat Özkaya, minik taraftarlarla beraber

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaştığı rakiplerin taraftarıyla her hafta güzel görüntüler veriyor. Dün Erzurum’da Eyüpspor’u yalnız bırakmayan Özkaya maç öncesi Erzurumspor’a gönül vermiş minik taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya karşılaştığı rakiplerin taraftarıyla her hafta güzel görüntüler veriyor.

Dün Erzurum'da Eyüpspor'u yalnız bırakmayan Özkaya maç öncesi Erzurumspor'a gönül vermiş minik taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

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Başkan Murat Özkaya, minik taraftarlarla beraber
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