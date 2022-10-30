Büyük kaleci kötü gol yer

Altay BayındırYanal, Ankaragücü'nün kaptanıolarak 21 yaşında Başkent'insarı-lacivertli ekibindenİstanbul'un sarı-lacivertlilerinegelenAltay'a, kefilolmuştu… Son olarakRennes maçındayediği gollernedeniyle protesto edilen millieldivenin en büyük destekçisiJorge Jesus... Portekizli hoca,diyerek eleştirilerin önüneduvar oldu.olarak biz de genç kaleciyi,onun Fenerbahçeliolmasında büyük payıolan Ersun Yanal'a sorduk.İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizdeiddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı veErsun Yanal, F.Bahçe'deki ikinci teknik direktörlük döneminde özel isteğiyle Altay Bayındır'ı transfer ettirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, genç file bekçisine de katıldığı ilk antrenmanda "Hoş geldin" demişti.'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor.Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek."F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, Rennes maçından sonra Altay'a sahip çıkıp taraftara şöyle seslenmişti: "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Sadece kazanırken alkışlayan taraftar benim için sıfırdır. Ben buraya gelirken Fenerbahçe taraftarının takımlarını ne kadar çok sevdiğini bildiğim için geldim."