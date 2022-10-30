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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Büyük kaleci kötü gol yer

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Büyük kaleci kötü gol yer

Altay BayındırFenerbahçe'ye kazandıran isim Ersun Yanal, SABAH Spor'a konuştu: "Bir sonuç Altay'ı yok etmez, etmemeli. 'Büyük kaleci kötü gol yer' diye bir söz var. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı ve takımı elendi. Kötü kaleci mi? Asla değil"

Altay Bayındır 2019 Temmuz'unda Fenerbahçe'ye imza attığında takımın teknik direktörü Ersun Yanal'dı… Yanal, Ankaragücü'nün kaptanı olarak 21 yaşında Başkent'in sarı-lacivertli ekibinden İstanbul'un sarı-lacivertlilerine gelen Altay'a, kefil olmuştu… Son olarak Rennes maçında yediği goller nedeniyle protesto edilen milli eldivenin en büyük destekçisi Jorge Jesus... Portekizli hoca, "Bu bana yapılmış demektir, böyle bir ortamda durmam" diyerek eleştirilerin önüne duvar oldu. SABAH Spor olarak biz de genç kaleciyi, onun Fenerbahçeli olmasında büyük payı olan Ersun Yanal'a sorduk. İşte öne çıkanlar:

UZUN YILLAR HİZMET EDECEK DEMİŞTİK
İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu.


Ersun Yanal, F.Bahçe'deki ikinci teknik direktörlük döneminde özel isteğiyle Altay Bayındır'ı transfer ettirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, genç file bekçisine de katıldığı ilk antrenmanda "Hoş geldin" demişti.

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'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli.

'AVRUPA'YA GİDECEK!'
"Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız. Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek."

JESUS NE DEMİŞTİ?
F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, Rennes maçından sonra Altay'a sahip çıkıp taraftara şöyle seslenmişti: "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Sadece kazanırken alkışlayan taraftar benim için sıfırdır. Ben buraya gelirken Fenerbahçe taraftarının takımlarını ne kadar çok sevdiğini bildiğim için geldim."

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Büyük kaleci kötü gol yer
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