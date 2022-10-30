Hak ettin Emre!

457 gün sonra Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, ilk golü atıp ikinciyi hazırladığı Karagümrük maçının kahramanı oldu. Sezonu Florya'da açmasına rağmen Avusturya kampına götürülmeyen 27 yaşındaki sol bek, yaz transfer döneminde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un kapısından döndü.diyerek Rezerv Lig'de oynamayı sorun etmeyen Emre Taşdemir'in 21 yaş altı yabancı sol bek takviyesi gerçekleşmediği için sözleşmesi feshedilmedi.Gomis, maçın ardındandiyerek arkadaşını tribüne galibiyet üçlüsü çektirmeye gönderdi.Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mertens ve İcardi'ye Karagümrük deplasmanında Mata eşlik etti.Yeni transferlerden Oliveira, Seferovic ve Ross daha önce gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken 34 yaşındaki oyuncu, 1 milyon 900 bin Euro alıyor.Karagümrük maçının ardından dün Florya'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren G.Saray, bugünü izinli geçirecek. Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın başlayacak. Cezalı Abdülkerim ve sakat Kazımcan dışında eksik yok.