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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Hak ettin Emre!

Hak ettin Emre!

Fatih Karagümrük maçının kahramanı olan oyuncu tüm takımı sevindirdi

457 gün sonra Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, ilk golü atıp ikinciyi hazırladığı Karagümrük maçının kahramanı oldu. Sezonu Florya'da açmasına rağmen Avusturya kampına götürülmeyen 27 yaşındaki sol bek, yaz transfer döneminde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un kapısından döndü. "Galatasaray'da kalmak istiyorum'' diyerek Rezerv Lig'de oynamayı sorun etmeyen Emre Taşdemir'in 21 yaş altı yabancı sol bek takviyesi gerçekleşmediği için sözleşmesi feshedilmedi. Kazımcan'ın sakatlığı, Boey'in cezası ve Van Aanholt'un formsuzluğu, Emre Taşdemir'e ilk 11 yolunu açtı. Gomis, maçın ardından "Bunu sen hak ettin Emre'' diyerek arkadaşını tribüne galibiyet üçlüsü çektirmeye gönderdi.

YILDIZLARIN 'MATA'MATİĞİ TUTTU!
Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mertens ve İcardi'ye Karagümrük deplasmanında Mata eşlik etti. Sarıkırmızılı formayla siftah yapan İspanyol yıldızı maçın ardından ilk tebrik eden isim Mertens oldu. Yeni transferlerden Oliveira, Seferovic ve Ross daha önce gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken 34 yaşındaki oyuncu, 1 milyon 900 bin Euro alıyor.

ASLAN MOLA VERİYOR
Karagümrük maçının ardından dün Florya'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren G.Saray, bugünü izinli geçirecek. Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın başlayacak. Cezalı Abdülkerim ve sakat Kazımcan dışında eksik yok.

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Hak ettin Emre!
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