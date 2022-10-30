Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem&Yunus’a takıldık Rashica’yı unuttuk!
Giriş Tarihi: 30.10.2022

Kerem&Yunus’a takıldık Rashica’yı unuttuk!

MEHMET ÖZCAN
Kerem&Yunus’a takıldık Rashica’yı unuttuk!

Sezon başında Norwich City’den hazır gelmesine rağmen yabancı sınırı nedeniyle kulübede kalan Kosovalı için teknik heyet öz eleştiri yaptı. Okan Buruk, derbide de planlarını 26 yaşındaki oyuncusu üstüne yapıyor

3 yerli kuralı yüzünden sezona kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile başlayan Okan Buruk, yeni transferi Milot Rashica'yı bir süre kullanamadı. Sol bekte yerliye dönerek Kosovalı oyuncuya ilk 11'in yolunu açan Buruk, 26 yaşındaki yıldızın performansından çok memnun kaldı. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında etkili olan Milot Rashica bir anda takımın bankosu konumuna geldi.

1 FORMAYA 3 YERLİ ADAY
Kastamonuspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ağları bulan, Karagümrük karşısında ise ilk asistini yapan Kosovalı oyuncu için sarı-kırmızılıların teknik heyetinden de itiraf geldi… Sezon başında Yunus ve Kerem ikilisine takılı kalmanın hata olduğu öz eleştirisi yapılırken "Kerem ile Yunus'a takıldık kaldık, Rashica'yı unuttuk" değerlendirmesinde bulunuldu. Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de Rashica ile başlayacak. Diğer kenarda görev yapacak yerli oyuncu için Kerem, Yunus ve Barış Alper arasında rekabet yaşanacak.

HOLLANDA'DA ÇIKIŞ YAPTI BUNDESLİGA'DA PARLADI
Kariyerine Kosova ekibi Vushtrria'da başlayan Milot Rashica ardından 300 bin Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Vitesse'nin yolunu tuttu. Buradaki 100 maçlık performansının ardından Werder Bremen'e 8.1 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Bundesliga kariyerinde 87 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistle oynayıncaPremier Lig yolu da gözüktü. 11 milyon Euro'ya İngiltere'ye giden Kosovalı futbolcu bir sezonluk performansı yeterli bulunmayınca kulübeye düştü. G.S aray ise bu fırsatı kullanıp 26 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

DEPLASMANDA LİGİN EN İYİSİ!
11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan G.Saray, 4 galibiyet-2 beraberlikle dış sahada ligin en başarılı takımı oldu. Geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Togg fiyatı hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama! Togg satışları nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Başkan Erdoğan 'İstişare edeceğiz' demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı
Esnaf kredisi detayları açıklandı: 0,75 faiz 60 ay vadeli Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem&Yunus’a takıldık Rashica’yı unuttuk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA