Kerem&Yunus’a takıldık Rashica’yı unuttuk!

yerli kuralı yüzünden sezona kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile başlayan Okan Buruk, yeni transferi Milot Rashica'yı bir süre kullanamadı. Sol bekte yerliye dönerek Kosovalı oyuncuya ilk 11'in yolunu açan Buruk, 26 yaşındaki yıldızın performansından çok memnun kaldı.Kastamonuspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ağları bulan, Karagümrük karşısında ise ilk asistini yapan Kosovalı oyuncu için sarı-kırmızılıların teknik heyetinden de itiraf geldi… Sezon başında Yunus ve Kerem ikilisine takılı kalmanın hata olduğu öz eleştirisi yapılırkendeğerlendirmesinde bulunuldu. Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de Rashica ile başlayacak. Diğer kenarda görev yapacak yerli oyuncu içinKariyerine Kosova ekibi Vushtrria'da başlayan Milot Rashica ardından 300 bin Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Vitesse'nin yolunu tuttu. Buradaki 100 maçlık performansının ardından Werder Bremen'e 8.1 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Bundesliga kariyerinde 87 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistle oynayıncaPremier Lig yolu da gözüktü. 11 milyon Euro'ya İngiltere'ye giden Kosovalı futbolcu bir sezonluk performansı yeterli bulunmayınca kulübeye düştü. G.S aray ise bu fırsatı kullanıp 26 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan G.Saray, 4 galibiyet-2 beraberlikle dış sahada ligin en başarılı takımı oldu. Geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü.