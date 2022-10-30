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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Kördüğüm çözülmedi!

Kördüğüm çözülmedi!
Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Böylece iki takım arasında oynanan son dört Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanmış oldu. Ligde daha uzun bir beraberlik serisi, en son Başakşehir ile Sivasspor arasında yaşanmıştı. İki takımın daha önce Mayıs 2019-Mayıs 2021 içerisinde üst üste 5 maçı eşitlikle bitmişti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ekipler ikinci devrede açıldı. 50. dakikada kaleci Sehic'in ceza sahası içindeki pas hatasını iyi değerlendiren Hajradinovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 82'de İkpeazu'nun pasında Guilherme dar açıdan sert vuruşuyla skoru ilan etti: 1-1.

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Kördüğüm çözülmedi!
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