Kördüğüm çözülmedi!

Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Böylece iki takım arasında oynananson dört Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanmışoldu. Ligde daha uzun bir beraberlik serisi, en son Başakşehir ile Sivasspor arasında yaşanmıştı. İki takımın daha önce Mayıs 2019-Mayıs 2021 içerisinde üst üste 5 maçı eşitlikle bitmişti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ekipler ikinci devrede açıldı. 50. dakikada kaleci Sehic'in ceza sahası içindeki pas hatasını iyi değerlendiren Hajradinovic, meşin yuvarlağıboş kaleye gönderdi: 0-1. 82'de İkpeazu'nun pasında Guilherme daraçıdan sert vuruşuyla skoru ilan etti: 1-1.