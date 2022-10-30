Lider Kanarya, İstanbulspor’a karşı!

Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü Rennes karşılaşmasında muhteşem bir geri dönüşe imza atıp 3-3'ü bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'deki liderliğinikorumak için İstanbulspor karşısınaçıkacak. Kanarya, hafta içinde göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk sınavını verecek sarı-siyahlılar karşısında kazanıp, İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğünü de sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Ümraniye (3-3) ve Beşiktaş (0-0) ile berabere kalırken, Kasımpaşa (6-0), Karagümrük(5-4) ve Başakşehir'i (1-0) yendi.