Michy Batshuayi'den Jorge Jesus'a ilginç övgü! "Bir polis olarak görüyorum"

Sahada ciddi görünmesine rağmen sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yaptığı aktarılan Batshuayi, "Tabii ki bu benim kişiliğim, karakterim. Ben eğlenceyi seven bir insanım ama çalışılması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım. Yoksa hocam beni mahvedebilir." ifadelerini kullandı.

"HOCAYI BİR POLİS OLARAK GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEYEBİLİRİM"

Bu sezonki skorer görüntüsü hakkında golcü oyuncu, "Ben çalışmayı seven birisiyim. Çünkü çalıştıkça Tanrı'nın da bana karşılığını vereceğini düşünüyorum. Elbette iyi zamanlar gibi kötü zamanlar da olacaktır. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben de güçlü bir insanım ve çalışmaya devam edeceğim. Çalışarak ve Tanrı'ya dua ederek performansımı sürdüreceğim.Sonrasında da meyvesini alacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.