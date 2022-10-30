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Giriş Tarihi: 30.10.2022 19:04 Son Güncelleme: 30.10.2022 19:23

Son dakika: Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe, İstanbulspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Son dakika: Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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