Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:58 Son Güncelleme: 30.10.2022 16:23

Son dakika: Şenol Güneş ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş’ın 11’i belli oldu

Son dakika: Şenol Güneş ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş’ın 11’i belli oldu

Son dakika haberleri: Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş evinde ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor’u konuk ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş uzun bir aradan sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş 3 yıl aradan sonra ilk lig maçına çıkacak. Saat 17.00'da başlayacak olan maçta Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KARAR

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal bu maçta forma giyemiyor. Şenol Güneş bu maçta kalede Mert Günok ve Cenk Tosun'a ilk 11'de forma şansı verdi.

BEŞİKTAŞ İLE SON GALİBİYET 2019'DA

Şenol Güneş'in Beşiktaş ile kazandığı son Süper Lig maçı, 2019 yılındaki 3-2'lik Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Tecrübeli hoca 3 yıl aradan sonra ilk kez Beşiktaş ile bir resmi maça çıkıyor.

İLK 11 BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorts, Cenk

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Son dakika: Şenol Güneş ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
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