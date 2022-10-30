Son dakika: Şenol Güneş ilk sınavına çıkıyor! Beşiktaş’ın 11’i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş 3 yıl aradan sonra ilk lig maçına çıkacak. Saat 17.00'da başlayacak olan maçta Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KARAR
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal bu maçta forma giyemiyor. Şenol Güneş bu maçta kalede Mert Günok ve Cenk Tosun'a ilk 11'de forma şansı verdi.
BEŞİKTAŞ İLE SON GALİBİYET 2019'DA
Şenol Güneş'in Beşiktaş ile kazandığı son Süper Lig maçı, 2019 yılındaki 3-2'lik Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Tecrübeli hoca 3 yıl aradan sonra ilk kez Beşiktaş ile bir resmi maça çıkıyor.
İLK 11 BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorts, Cenk