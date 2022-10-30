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Giriş Tarihi: 30.10.2022 12:31

St. Johnstone taraftarlarının açtığı Eskişehirspor pankartı İskoçya Ligi’ne damga vurdu

İHA
St. Johnstone taraftarlarının açtığı Eskişehirspor pankartı İskoçya Ligi’ne damga vurdu

Eskişehirspor’un İskoçya’da bulunan kardeş takımı St. Johnstone’un taraftar grubu, lig maçında açtıkları pankartla tribünlerde uzun süre unutulmayacak bir görüntüye imza attı.

Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-siyahlılar için destek istemişti.

St. Johnstone taraftarları, yaptıkları çağrıların yanında bu hafta oynanan lig maçında uzun süre konuşulacak bir pankart açtılar. İskoçya Ligi'nin 13'üncü haftasında oynanan Kilmarnock maçının 26. dakikasında, "Eskişehirspor'u Kurtarın" ve "Anadolu'nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın" pankartları tribünde yerini aldı. St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarı ve futbolseverlerden de tam not aldı.

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St. Johnstone taraftarlarının açtığı Eskişehirspor pankartı İskoçya Ligi’ne damga vurdu
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