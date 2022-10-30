Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş'in ilk işi, son 6 maçın sadece 1'ini kazanabilen oyuncularının moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik çalışma oldu. Önceki gün ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularıyla sahanın ortasında yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Güneş şöyle devam etti: "Eksiklerimizi göreceğiz, oyunumuzu geliştireceğiz ve sonuca gideceğiz. Var olan değerinizi gösterin.Hem hücumda hem de savunmada iyi olmak zorundayız. Çalışarak, özveri göstererek bunu başaracağız. Adım adım ilerleyelim ve Dünya Kupası'na kadar olan üç maçı kazanmak için elimizden geleni yapalım."24 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan Kasımpaşa maçıyla son kez Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıkan Şenol Güneş, tam 1255 gün sonra yine Dolmabahçe'de takımın başında olacak. Bugünkü Ümraniye karşılaşması, siyahbeyazlıların başında 200. sınavını verecek deneyimli hoca için ayrı bir önem taşıyor. İlk döneminde 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş, 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.Şenol Güneş'le iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Ümraniyespor'la Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Biletlerin tamamı tükenirken siyah-beyazlı futbolseverlerin, 70 yaşındaki tecrübeli hocaya "Hoş geldin" demek için tribünde özel hazırlık yaptığı öğrenildi.Şenol Güneş'in bugünkü Ümraniye maçında, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Mert Günok'u, Ersin'in yerine oynatması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'un da 11'de yer alma ihtimali yüksek. Ayrıca Güneş'in Dele Alli'yi kulübeye çekip, Gedson Fernandes'e görev vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta Ghezzal dışında eksik yok.