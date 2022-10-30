Ya tam konuş ya da sus!

Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen 52. Divan Genel Kurulu'nda konuşan BaşkanBizim yönetimimizin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu; altyapı.ŞampiyonlarLigi'ne katılamayarak 12 milyon Euro gelirden olduk ama altyapıdan yetiştirdiğimizsatarak oradaki açığı kapattık.Hakem hatasıyla puan kaybı var mı? Tabii ki var.Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı kararı çıkınca da konuşacaksın.Stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için mevcut yasada ancak 1 yıl kiralama yapılabiliyor. Dolayısıyla tesislerimizi kiraya verme şansımız yok,Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kiralama süresinin 29 yıla uzatılması konusunda Spor Bakanımıza talimat verdi. Spor Müzesi'nin açılışına gittiğimde fırsat bulursam, bu konuyu bir kez daha Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi düşünüyorum.Sezona arzu ettiğimiz gibi başlamadık ama şu anda zirvenin ortağıyız. Rakipler çok ciddi transferler yaptı. Bu takımların başkan ve hocaları "100. yıl şampiyonuyuz" diye söylüyor. Mayıs ayı geldiği zaman,ve hep birlikte alkışlayacağız. İnşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır.Trabzonspor Kulübü'nün güncel borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.