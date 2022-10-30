Ya tam konuş ya da sus!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan hakem tartışmalarına gönderme: "Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakibin sırtından dönen topa penaltı çıkınca da konuşacaksın. Ya da susacaksın."
Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen 52. Divan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalardabulundu:
Bizim yönetimimizin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu; altyapı. Trabzonsporaltyapısını sağlambir zemine oturtamadık. Belçika'danbir şirket ile bu konudaanlaşma sağladık.
ŞampiyonlarLigi'ne katılamayarak 12 milyon Euro gelirden olduk ama altyapıdan yetiştirdiğimiz AhmetcanKaplan'ı 9.5 milyonEuro'ya satarak oradaki açığı kapattık.
Hakem hatasıyla puan kaybı var mı? Tabii ki var. Lehimize,aleyhimize çalınanpozisyonlar da var. Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı kararı çıkınca da konuşacaksın. Ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın.
CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM
Stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için mevcut yasada ancak 1 yıl kiralama yapılabiliyor. Dolayısıyla tesislerimizi kiraya verme şansımız yok, kimse 1 yıllıkkontrat imzalayarak oraya yatırımyapma taraftarı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kiralama süresinin 29 yıla uzatılması konusunda Spor Bakanımıza talimat verdi. Spor Müzesi'nin açılışına gittiğimde fırsat bulursam, bu konuyu bir kez daha Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi düşünüyorum.
MAYISTA GÖRECEĞİZ
Sezona arzu ettiğimiz gibi başlamadık ama şu anda zirvenin ortağıyız. Rakipler çok ciddi transferler yaptı. Bu takımların başkan ve hocaları "100. yıl şampiyonuyuz" diye söylüyor. Mayıs ayı geldiği zaman, şampiyonunkim olacağını hepbirlikte göreceğiz ve hep birlikte alkışlayacağız. İnşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır.
İŞTE TRABZONSPOR'UN BORCU
Trabzonspor Kulübü'nün güncel borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.