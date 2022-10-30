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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Ya tam konuş ya da sus!

YUNUS EMRE SEL
Ya tam konuş ya da sus!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan hakem tartışmalarına gönderme: "Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakibin sırtından dönen topa penaltı çıkınca da konuşacaksın. Ya da susacaksın."

Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen 52. Divan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu:
Bizim yönetimimizin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu; altyapı. Trabzonspor altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Belçika'dan bir şirket ile bu konuda anlaşma sağladık.
Şampiyonlar Ligi'ne katılamayarak 12 milyon Euro gelirden olduk ama altyapıdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'ya satarak oradaki açığı kapattık.
Hakem hatasıyla puan kaybı var mı? Tabii ki var. Lehimize, aleyhimize çalınan pozisyonlar da var. Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı kararı çıkınca da konuşacaksın. Ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın.

CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM
Stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için mevcut yasada ancak 1 yıl kiralama yapılabiliyor. Dolayısıyla tesislerimizi kiraya verme şansımız yok, kimse 1 yıllık kontrat imzalayarak oraya yatırım yapma taraftarı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kiralama süresinin 29 yıla uzatılması konusunda Spor Bakanımıza talimat verdi. Spor Müzesi'nin açılışına gittiğimde fırsat bulursam, bu konuyu bir kez daha Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi düşünüyorum.

MAYISTA GÖRECEĞİZ
Sezona arzu ettiğimiz gibi başlamadık ama şu anda zirvenin ortağıyız. Rakipler çok ciddi transferler yaptı. Bu takımların başkan ve hocaları "100. yıl şampiyonuyuz" diye söylüyor. Mayıs ayı geldiği zaman, şampiyonun kim olacağını hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte alkışlayacağız. İnşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır.

İŞTE TRABZONSPOR'UN BORCU
Trabzonspor Kulübü'nün güncel borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.

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