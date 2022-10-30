Yaşasın Cumhuriyet

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına spor dünyası da katıldı. Federasyonlar, kulüpler ve sporcular yayınladıkları mesajlar ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 29 Ekim coşkusuna ortak oldu. Beşiktaş Kulübü, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılında bize aydınlanma yolunu açan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın kurtuluşu için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" mesajı yayınlarken, Fenerbahçe Kulübü de "Cumhuriyetin Feneri Haykırıyor: Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet…" başlıklı bir paylaşım yaptı.